Yangın söndürme uçağı pilotu Hasan Bahar kimdir?

Pilot Hasan Bahar kimdir, nereli? Hırvatistan'da düşen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağının enkazına ekipler tarafından ulaşıldı. Kazada pilot Hasan Bahar'ın şehit olduğu bildirildi.

DÜŞEN YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI PİLOTU KİM?

Hırvatistan'a bakım için gönderilen iki adet AT802 tipi yangın söndürme uçağından biri ile telsiz bağlantısı kesildi. Uçakların Zagreb'e gitmek için havalandığı, ancak hava muhalefeti nedeniyle Rejika Havalimanı'na dönüşe geçtikleri sırada kazanın meydana geldiği aktarıldı. Arama çalışmalarının ardından uçağın enkazına Hırvatistan'ın Senj kenti yakınlarında ulaşıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, pilot Hasan Bahar'ın şehit olduğunu açıkladı.

Kaza sonrasında yapılan açıklamalarda, olayla ilgili bilgilerin netleştiği ve uçakla irtibatın kesilmesinin ardından bölgeye arama ekiplerinin yönlendirildiği belirtildi. Enkazın tespit edilmesinin ardından resmi makamlar tarafından pilotun hayatını kaybettiği doğrulanırken, Türkiye'den de konuya ilişkin açıklamalar yapıldı. Uçağın dönüş esnasında kaza kırıma uğradığı bilgisi paylaşıldı.

PİLOT HASAN BAHAR KİMDİR?

Pilot Hasan Bahar'ın, yaklaşık iki buçuk ay önce Muğla'nın Yatağan ilçesinde yaşanan bir başka yangın söndürme uçağı kazasından yaralı olarak kurtulduğu ortaya çıktı. 29 Ağustos tarihinde Hacıbayramlar Mahallesi yakınlarında yangın söndürme çalışmalarına katılan uçak kaza kırıma uğramış, Bahar olaydan sağ olarak kurtulmuştu. Yaralı halde ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bahar'ı Muğla Valisi İdris Akbıyık da hastanede ziyaret etmişti.

Hırvatistan'da yaşanan son kazada ise Hasan Bahar'ın görev yaptığı uçağın Senj kenti yakınlarında düştüğü belirlendi. Bahar'ın enkaz bölgesinde şehit olduğu açıklandı. Pilotun Türkiye'de ve yurtdışında yangın söndürme operasyonlarında görev aldığı, Hırvatistan'a bakım amacıyla gönderilen uçaklardan birini kullandığı belirtildi.