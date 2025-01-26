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Yanan otelin aşçısı kim? Grand Kartal Otel aşçısı Mustafa Serbest ne dedi?

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78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya'daki otel yangını faciasında kurtulan aşçı Mustafa Serbest, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu belirterek olayın ihmaller zinciri olduğunu vurgulayan Serbest, "Ben ölmediğime pişmanım" dedi.

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınından kurtulan otelin aşçısı Mustafa Serbest, olaydan duyduğu üzüntüyü belirterek adeta cehennemi yaşadıklarını söyledi. Yangından sonra ailesinin İzmir'in Selçuk ilçesindeki evine dönen 26 yaşındaki Serbest, gazetecilere yangın gecesi yaşadıklarını anlattı.

3 YILDIR O OTELDE ÇALIŞIYORDU

Grand Kartal Otel'de 3 yıldır kış sezonunda aşçılık yaptığını, bu nedenle bölgeyi ve oteli iyi bildiğini kaydeden Serbest, yangın gecesini unutamadığını dile getirdi. Serbest, odasının otelin ikinci katında olduğunu aktararak, "Gece sese uyandım, arkadaşımız uyandırdı, saat yaklaşık 02.45-03.00 gibiydi. 'Yangın var' diye bağırışlar vardı. Çıktığımızda her taraf dumandı zaten. Panikle ne yapacağımızı şaşırdım. O kadar dumanlıydı ki nefes alamıyorduk, gözlerimiz görmüyordu. Ben kendim elleyerek çıktım, az çok yolu bildiğim için. Çıktık garaja doğru. Garajın kapısı kapalıydı. Garaj kapısını kaldırmaya çalıştık 15-20 kişi. Ardından dışarıya attık kedimizi. O zamana kadar çok fazla alev yoktu, dumandı. Ben 03.30'da çıktım dışarı. Yaklaşık yarım saat ya da 40 dakika içeride cebelleştik gibi bir şey" diye konuştu. Serbest, dışarıya çıktığında otelin alevler içinde olduğunu, insanların odaların camlarından yardım istediğini gördüğünü belirtti.

"YANGIN MERDİVENLERİ TAHTAYDI"

Mustafa Serbest, itfaiyenin yaklaşık bir saat sonra olay yerine geldiğini, oteldekilerin kurtulmak için pencerelerden atladığına şahit olduğunu kaydederek, "Bazılarını kurtarma şansımız oldu, bazılarını kurtaramadık. Onlar atlamadan önce altlarına yatak atıyorduk. Atlayanlara denk getirmeye çalışıyorduk." dedi. Serbest, otelde yeteri kadar yangın önleminin olmadığını savundu.

Yanan otelin aşçısı kim? Grand Kartal Otel aşçısı Mustafa Serbest ne dedi?

"DEDEKTÖRLER VARDI AMA ÇALIŞMIYORDU"

Serbest, şöyle devam etti: "Otelde yangın dedektörü vardı ama çalışmıyordu. Yangın tüpü görmedim sayılır. Bir bildiğim kadarıyla aşçıbaşının ofisinin önünde vardı. Başka hiç görmedim. Sulama sistemi yoktu otelde. Yangın merdiveni vardı ama aslında orayı personel kullanıyordu. Uyarı levhaları vardı ama ışıklandırması yetersizdi. Yangın merdivenlerinin kapısı tahtaydı. Kapıların büyük ihtimalle bir tanesi yanınca duman içeri girdi."

"ÖLMEDİĞİME PİŞMANIM"

Serbest, bir daha Kartalkaya'ya gitmek istemediğini dile getirerek, "Ben ölmediğime pişmanım çünkü o çığlığı duysanız... Kendi babası çocuğunu atıyor. Siz yaşayabilir misiniz böyle bir şeyi? Herkes kendi canını ortaya koydu. Bir umut olarak atladı herkes. Can pazarıydı orası. Çığlık çığlığaydı her taraf. Yardım edemiyorsun, sadece bakabiliyorsun. Edebildiğin kadar ettin ama daha fazlasını yapamıyorsun. Girip de alamadan çıkmak da vardı. Her taraf dumandı. Cehennemi yaşadık." ifadelerini kullandı.

Yanan otelin aşçısı kim? Grand Kartal Otel aşçısı Mustafa Serbest ne dedi?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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