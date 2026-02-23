Haberler

Türkiye'nin konuştuğu çocuk gürültüsü dehşetinde yeni gelişme! Bakan Gürlek olaya el attı

Türkiye'nin konuştuğu çocuk gürültüsü dehşetinde yeni gelişme! Bakan Gürlek olaya el attı Haber Videosunu İzle
Türkiye'nin konuştuğu çocuk gürültüsü dehşetinde yeni gelişme! Bakan Gürlek olaya el attı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir süredir devam eden "çocuk gürültüsü" husumeti kanlı bitti. Kucağında 14 aylık kızıyla evine girmeye çalışan Muhammed Baca, komşusunun sopalı saldırısına uğradı. Saldırıda talihsiz babanın burnu kırılırken, bebeğin kafatası çatladı. Saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama geldi. Duruma anında müdahale edildiğini belirten Gürlek, cani adamın tutuklandığını duyurdu.

  • Yalova'nın Esenköy beldesinde 4 çocuklu bir aile ile komşuları arasında çocuk gürültüsü nedeniyle tartışma yaşandı.
  • Tartışmada baba ve 14 aylık kızı darp edildi, babanın burnu kırıldı ve kızının kafatası çatladı.
  • Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili adli soruşturma başlattığını ve şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde bir sene önce satın aldıkları eve taşınan 4 çocuklu Baca ailesi ile aynı binada oturan bir aile arasında çocuk gürültüsü nedeniyle tartışmalar yaşandı.

Yaşadığı olayı anlatan Muhammed Baca, "En son cuma günü kızımla eve döndüm. Sokakta karşılaştığımda 'Ne bakıyorsun lan' dedi. Oruçlu ağzımızla içeri girdim, jandarmayı aradım. Jandarma geldiğinde dışarı çıktım, araç kameramı söktüm jandarmaya teslim ettim. 'İftarımı açıp geliyorum' dedim. Kız kucağımdaydı. Kızımı kucağıma alıp da kavgaya gidecek kadar bilinçsiz bir baba değilim.

Jandarma personellerinin yanında bana ve kızıma bunu yaptılar. Burnum kırık olduğu için akıyor hala. 4 çocuğumun olması, ses ve gürültüden rahatsızlarmış. Burası yazlık yeriymiş. Bizim burada yaşamaya hakkımız yok mu? Vanlılarmış, aşiret çocuklarıymış" dedi.

MERMİ ÇEKİRDEKLİ TEHDİT NOTLARI

Uzaklaştırma kararına rağmen bu olayın yaşandığını söyleyen Baca, "Şu an kızımın kafatası çatlak. Benim de burnum kırık. Bu halde evimize gitmeye korkuyoruz. Kızımla içeri girerken odunla vurdular. Odunun yarısı omuzuma, diğer yarısı kızımın kafasına geldi. Bu vuran şahıs tutuklandı ama 9 aydır bizimle, çocuklarımla uğraşan, uzaklaştırma ve tedbir kararı olan şahıs hala elini kolunu sallaya sallaya dışarıda geziyor. Ben bu 4 çocuğumu alıp nereye gideyim, kime sığınalım, kimden yardım isteyelim. Daha önce de tutanaklarda mevcut, mermi çekirdeği bırakıp 'Burayı terk et' gibi notlar, tehditler de aldık. Şikayetçiyiz, gereğinin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin konuştuğu çocuk gürültüsü dehşetinde yeni gelişme! Bakan Gürlek olaya el attı

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yalova'da baba ile kucağındaki 14 aylık kızının komşuları tarafından darp edildiği olaya ilişkin adli soruşturma başlatıldığını, baba ve kızını yaraladığı değerlendirilen şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Adalet Bakanı Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yalova ilimizin Esenköy beldesinde meydana gelen hadisede yaralanan baba ve 14 aylık evladımıza "geçmiş olsun" dileklerimi iletiyor, kendilerine acil şifalar diliyorum. Yaşanan olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ivedilikle adli soruşturma başlatılmış, baba ve kızını yaraladığı değerlendirilen şüpheli şahıs Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır."

Merve Yaz
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıTayfun karadağ:

Sedat Peker gerekeni yapıcak içiniz rahat olsun kucağında evladı olan babaya bu yapılmaz

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnes:

Sedat amcanız aşiretlere dokunmaz

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıaykut333:

yeni türkiye

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLeven Ergün:

AKKEPE MUZ CUMHUR THEATRE

yanıt2
yanıt1
Haber YorumlarıMakarakukara Kakarakikiri:

Seçime kadar içeride o zaman

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni kar yağışı geliyor! Tarih verildi

Yeni kar yağışı geliyor! Tarih verildi
Hakan Sabancı'nın aşk kronolojisi çıkarıldı: Listede kimler yok ki!

Bakın kimlerle aşk yaşamış
Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor

Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor
İlk kez bu seviyeler görüldü! Edirne'de kırmızı alarm, köprüler kapatıldı

İlk kez bu seviyeler görüldü! Kırmızı alarm, köprüler kapatıldı
Diva Bülent Ersoy, iftar davetine katıldığı elbiseyle dikkat çekti

İftardaki tercihi yine olay oldu
Farioli'nin Porto'su bildiğiniz gibi! Önüne geleni yeniyor

Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni ezip geçiyor
Yeni kar yağışı geliyor! Tarih verildi

Yeni kar yağışı geliyor! Tarih verildi
Hakan Sabancı'nın aşk kronolojisi çıkarıldı: Listede kimler yok ki!

Bakın kimlerle aşk yaşamış
Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor

Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor