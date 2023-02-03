Yalı Çapkını canlı izle! 3 Şubat Star TV Yalı Çapkını 20. bölüm canlı izle! Yalı Çapkını son bölümde neler oldu? Star TV canlı izle!
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Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını bugün 20. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Yalı Çapkını canlı izle! Star TV Yalı Çapkını 20. bölüm canlı izle! Yalı Çapkını son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Yalı Çapkını canlı izleme linki var mı? 3 Şubat Star TV canlı izle!
Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Yalı Çapkını canlı izle! 3 Şubat Star TV Yalı Çapkını 20. bölüm canlı izle! Yalı Çapkını son bölümde neler oldu? Star TV canlı izle!
Yalı Çapkını dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi Star TV'nin resmi web sitesi üzerinden de izleyebilirsiniz.
Seyran ve Suna'nın Efe ve Defne'yle yemek yemesine çok sinirlenen Ferit restoranda olay çıkarır. Serter'in beklenmedik çıkışı sonrası yardıma ihtiyacı olan Pelin'in yanına giden Ferit ile Seyran arasındaki gerginlik devam eder. Kimsenin beklemediği bir hamle yaparak Pelin'i yalıya getiren Ferit, Seyran'ı çok kızdırır.
Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.
Afra Saraçoğlu
Mert Ramazan Demir
Çetin Tekindor
Şerif Sezer
Gülçin Şantırcıoğlu
Emre Altuğ
Gözde Kansu
Ersin Arıcı
Beril Pozam
Doğukan Polat
İrem Altuğ
Öznur Serçeler
Hülya Duyar
Diren Polatoğulları
Sezin Bozacı
Yiğit Tuncay
Buçe Buse Kahraman
Cansu Fırıncı
Selen Özbayrak
Umut Gezer