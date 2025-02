YALI ÇAPKINI 95. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm 14 Şubat yeni bölüm fragman izleme linki var mı?

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, seyircisini her cuma ekrana kilitliyor. İlgi çekici konusuyla her hafta yeni bir heyecana yer veren Yalı Çapkını izlenme rekorları kırıyor. Dizinin her yeni bölümü merakla beklenirken, cuma günleri iple çekiliyor. YALI ÇAPKINI 95. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını 95. bölüm fragman!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Aile içindeki büyük kayıpların ve ihanetlerin gölgesinde Korhanlar için her şey değişir. Seyran, Suna'nın hayatta olduğunu öğrenirken korkunç bir gerçekle yüzleşir. Ailede yas ve öfke kol gezerken Ferit ise intikam almak için gözü dönmüş durumdadır. Ancak Halis Ağa, her şeyi dizginlemeye çalışarak ailesini korumanın başka yollarını bulur. Öte yandan Abidin ve Suna arasındaki gerilim doruk noktasına ulaşır. Abidin'in, Suna'yla son bir kez görüşme talebi tüm dengeleri değiştirir.

Zaferinin tadını çıkaran Büyükhanım, bir kâbusun içinde uyanır: Oğullarını kaybetme korkusu onu derinden sarsacaktır. Ancak gücü elinde tutmaya devam etmek için Korhanları tamamen silmekten başka çaresi yoktur. Seyran'ın öfkesi ise kontrol edilemez bir hâl alır; artık intikam için harekete geçmeye hazırdır.

YALI ÇAPKINI 95. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her cuma gününün heyecanla beklenen dizisi Yalı Çapkını, ilgi çekiyor. Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını'nın son bölümünde olanlar izleyiciyi adeta ekrana kilitledi. 94. bölümün sonrasında seyirciler 95. bölümde ne olacağını merak etmeye başladı. Ancak Yalı Çapkını'nın 95. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yalı Çapkını fragmanlarını STAR TV ekranlarından takip edebilirsiniz.

YALI ÇAPKINI DİZİSİ OYUNCULARI

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer , Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Gülen Gediklioğlu, Pelin Akil.