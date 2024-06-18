Yalan dizisi hangi gün? Yalan dizisi hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

Yalan dizisi hangi gün? Sorusu, birçok izleyici tarafından merak edilmekte ve araştırılmakta. KANAL D'nin yeni dizisi Yalan'ın tanıtımı izleyiciyle buluştu. Kanal D'nin sevilen dizisi Yalan bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Peki, Yalan dizisi hangi gün? Yalan dizisi hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

YALAN DİZİSİ HANGİ GÜN?

"Yalan" dizisinin ilk bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Dizi, 27 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanmaya başlayacak. Buna göre Yalan dizisi 27 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarından izlenebilecek.

YALAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yalan dizisi İstanbul'da çekiliyor. İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekilen Yalan dizisinde renkli görüntüler oluştu.

YALAN OYUNCULARI KİM?

Yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği Yalan'ın oyuncu kadrosunda Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimler yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Hakan İnan otururken; dizinin senaryosunu ise Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu kaleme alıyor.