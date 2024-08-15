Yağmur Sarnıç kimdir, tutuklandı mı? Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç neden tutuklandı, suçu nedir?

Eski futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç neden tutuklandı, suçu nedir merak ediliyor. Yağmur Sarnıç kimdir, kaç yaşında ve ne iş yaptığı sık sık araştırılıyor. Yağmur Sarnıç kimdir, tutuklandı mı? Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç neden tutuklandı, suçu nedir? Detaylar haberimizdedir...

YAĞMUR SARNIÇ TUTUKLANDI MI?

Beşiktaş'ta polis tarafından fark edilen ve GBT kontrolünde "Suçluyu kayırma" suçundan arandığı tespit edilen Sarnıç, gözaltına alınarak Beşiktaş Polis Merkezi'ne götürüldü.

YAĞMUR SARNIÇ NEDEN TUTUKLANDI?

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sarnıç, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emre Aşık'ı öldürme suçlamasıyla ilgili dava ise devam ediyor.

YAĞMUR SARNIÇ KİMDİR?

Yağmur Sarnıç, 1993 doğumludur. eski milli futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi olarak tanınan bir iç mimardır. 2012 yılında Fransa'da Emre Aşık ile evlenen Sarnıç, bu evlilikten sonra "Aşık" soyadını kullanmaya başladı.

2017 yılında sokakta bulduğu yaralı bir baykuşu veterinere götürmesiyle magazin gündemine gelen Sarnıç, 2018'de eşiyle boşanma kararı aldı. Çift, 2019 yılında ilişkilerine bir şans daha vermeye çalışsa da ihanet iddiaları üzerine tekrar boşanma sürecine girdiler. Bu süreçte Sarnıç, "Aşık" soyadını bırakarak yeniden "Sarnıç" soyadını kullanmaya başladı.

Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç'ın boşanma davası oldukça çekişmeli geçti ve çocuklarının velayetinin Emre Aşık'a verilmesi yeni bir kriz yarattı. Yağmur Sarnıç, bu süreçte sinir krizi geçirdiği anlarla basında yer aldı. Sarnıç, Emre Aşık ile olan evliliğinden üç çocuğu vardır.