Xiaomi 17 pro max ne zaman çıkacak? Xiaomi 17 pro max fiyatı ne kadar, özellikleri neler? Xiaomi Türkiye fiyatı ne kadar?

Xiaomi, teknoloji dünyasını bir kez daha heyecanlandırdı. Xiaomi 17 serisi, hem tasarım hem de donanım anlamında kullanıcıların beklentilerini zorlayan yeniliklerle sahneye çıktı. Özellikle Pro ve Pro Max modelleri, gelişmiş ekran teknolojisi, Leica işbirliğiyle geliştirilen kamera sistemleri ve Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisiyle dikkat çekiyor. Peki Xiaomi 17 Pro Max Türkiye'ye ne zaman gelecek, fiyatı ne kadar olacak ve hangi özelliklere sahip? İşte tüm detaylar…

XİAOMİ 17 PRO MAX NE ZAMAN ÇIKACAK?

Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi 17 ile birlikte resmi olarak tanıtıldı. Global lansman ile eş zamanlı olarak bazı pazarlarda satışa sunulan bu modellerin Türkiye'ye gelişi ise kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor. Resmi duyurulara göre, Xiaomi 17 Pro Max'in Türkiye pazarına gelmesi 2025 son çeyreğinde gerçekleşmesi planlanıyor. Bu süreçte distribütörler ve yetkili satış kanalları üzerinden ön sipariş imkânları da sunulacak.

XİAOMİ 17 PRO MAX FİYATI NE KADAR?

Xiaomi 17 Pro Max'in fiyatlandırması, Çin lansmanına göre belirlenmiş durumda. Başlangıç fiyatı 5999 yuan (yaklaşık 841 dolar) olarak açıklanırken, bellek ve depolama kapasitesine göre fiyatlar artıyor. Modelin farklı versiyonları ve fiyatları şu şekilde:

12GB + 512GB: 5999 yuan (841 USD)

16GB + 512GB: 6299 yuan (883 USD)

16GB + 1TB: 6999 yuan (981 USD)

Türkiye'de ise vergiler ve döviz kuru etkisiyle fiyatların Çin lansmanından yüksek olması bekleniyor. Bu da kullanıcıların cihazı satın alırken yaklaşık 25.000 TL – 30.000 TL arasında bir fiyat aralığı ile karşılaşabileceği anlamına geliyor.

XİAOMİ 17 PRO MAX ÖZELLİKLERİ NELER?

Xiaomi 17 Pro Max, sadece bir akıllı telefon değil, bir teknoloji harikası olarak öne çıkıyor. İşte detaylı özellikleri:

EKRAN VE TASARIM

Ekran: 6.9 inç AMOLED, 1200x2608 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı

Koruma: Xiaomi Dragon Crystal Glass 3 ile üst düzey dayanıklılık

Magic Back Screen: Arka kamera modülünü çevreleyen ikinci ekran, saati, yapay zeka portrelerini ve bildirimleri gösteriyor

Parlaklık: 3500 nite kadar ulaşabilen M10 aydınlatma sistemi

KAMERA

Arka Kamera: Leica işbirliği ile geliştirilmiş üçlü kamera

50 MP ana kamera (Light Hunter 950L)

50 MP ultra geniş açılı lens

50 MP Periskop telefoto lens, 115 mm odak uzaklığı

Ön Kamera: 50 MP

Yazılım: Leica Light and Shadow Master sistemi, LOFIC yüksek dinamik aralık teknolojisi, "Grand Slam" optik kaplama

DONANIM VE BATARYA

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM: 12GB – 16GB

Depolama: 512GB – 1TB

Batarya: 7500 mAh, 100W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj

Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.4, USB-C 3.2

Boyut ve Ağırlık: 162.9 x 77.6 x 8 mm, 219g

YAZILIM

Android 16 tabanlı HyperOS 3 işletim sistemi

Kullanıcı dostu arayüz ve geliştirilmiş yapay zekâ entegrasyonu

XİAOMİ 17 PRO MAX TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Xiaomi 17 Pro Max'in Türkiye piyasasına giriş tarihi henüz kesin olarak açıklanmadı. Ancak teknoloji dağıtım ağları ve resmi Xiaomi Türkiye kanallarından alınan bilgilere göre cihazın 2025'in son çeyreğinde raflarda yer alması bekleniyor. Ön siparişler ve sınırlı stoklar ile Türkiye'de ilk kullanıcı deneyimleri, global lansman tarihinden kısa süre sonra mümkün olacak.

XİAOMİ 17 PRO MAX TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Çin lansman fiyatları üzerinden yapılan hesaplamalara göre, Türkiye'de Xiaomi 17 Pro Max'in vergiler dahil satış fiyatı 25.000 TL – 30.000 TL arasında değişebilir. Modelin farklı RAM ve depolama seçenekleri fiyat skalasında değişiklik yaratacak. Özellikle 16GB RAM + 1TB depolama seçenekli Pro Max modeli, üst segment kullanıcıları hedefliyor.