Microsoft, işletim sistemleri için sağladığı destek süreleriyle kullanıcılarını güvenlik ve performans açısından koruyor. Windows 10 desteği bitiyor mu, ne zaman bitiyor? Windows 10 dan 11'e geçme ücretsiz mi, nasıl geçilir? Windows işletim süreçlerinin detayları haberimizde...

WİNDOWS 10 DESTEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Microsoft, işletim sistemleri için sağladığı destek süreleriyle kullanıcılarını güvenlik ve performans açısından koruyor. Windows 10 için ise destek süresi 14 Ekim 2025'te sona erecek. Bu tarihten sonra Windows 10 kullanıcıları, güvenlik güncellemeleri ve teknik destekten yararlanamayacak.

Destek süresinin bitmesiyle birlikte bilgisayar kullanıcıları, virüsler, kötü amaçlı yazılımlar ve sistem hatalarına karşı daha savunmasız hale gelecek. Bu nedenle Microsoft, kullanıcılarına güncel ve güvenli bir deneyim için Windows 11'e yükseltme veya alternatif çözümler sunuyor.

Windows 10 kullanıcılarının karşılaştığı bu durum, hem bireysel kullanıcılar hem de kurumsal şirketler için kritik bir karar noktası oluşturuyor. Özellikle iş bilgisayarları, verilerin güvenliği açısından güncel işletim sistemine sahip olmanın önemini artırıyor.

WİNDOWS 10'DAN 11'E GEÇİŞ ÜCRETLİ Mİ?

Windows 10'dan Windows 11'e yükseltme işlemi, Microsoft tarafından uyumlu cihazlar için ücretsiz olarak sunuluyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta var:

Cihazın Windows 11 sistem gereksinimlerini karşılaması gerekiyor. Bu gereksinimler arasında TPM 2.0, güvenli önyükleme (Secure Boot), belirli CPU modelleri ve RAM kapasitesi bulunuyor.

Eğer cihaz uyumlu değilse, yükseltme ücretsiz olsa bile kurulum gerçekleşmeyecek. Bu durumda kullanıcılar ya donanım yükseltmesi yapacak ya da yeni bir cihaz almayı düşünecek.

Kurumsal kullanıcılar için lisans ve şirket politikaları farklılık gösterebilir; toplu yükseltmeler için ek yönetim araçları gerekebilir.

Ücretsiz yükseltme seçeneği, kullanıcıların modern arayüz, gelişmiş güvenlik önlemleri ve performans iyileştirmeleri gibi Windows 11 avantajlarından faydalanmasını sağlıyor.

WİNDOWS 10'DAN 11'E NASIL GEÇİLİR?

Windows 10'dan Windows 11'e geçiş işlemi birkaç adımda gerçekleştirilebilir. Microsoft, kullanıcıların kolay ve güvenli bir yükseltme yapabilmesi için çeşitli araçlar sunuyor.

ADIM 1: UYUMLULUK KONTROLÜ

Öncelikle cihazın Windows 11'e uygun olup olmadığını kontrol etmek gerekiyor. Microsoft'un PC Health Check aracı ile CPU, RAM, depolama ve TPM gibi bileşenler hızlıca taranabiliyor.

ADIM 2: YEDEKLEME

Her yükseltme öncesi, verilerinizi yedeklemek kritik önem taşıyor. Bulut depolama, harici disk veya ağ sürücüleriyle yedekleme yapılabilir.

ADIM 3: YÜKSELTME

Uyumlu cihazlarda Windows Update üzerinden "Windows 11'e yükselt" seçeneği görünecektir. Bu seçenek seçilerek yükseltme işlemi başlatılır. İşlem sırasında bilgisayar birkaç kez yeniden başlatılabilir, bu nedenle kesintisiz bir güç kaynağı sağlamak önemli.

ADIM 4: KURULUM SONRASI AYARLAR

Kurulum tamamlandıktan sonra kullanıcılar, hesap senkronizasyonu, gizlilik ayarları ve yeni arayüz özelliklerini kişiselleştirebilir. Windows 11, Copilot AI ve modern masaüstü deneyimi gibi yeniliklerle birlikte gelir.

KULLANICILARIN SEÇENEKLERİ NELER?

Windows 10 desteğinin sona ermesiyle birlikte, kullanıcıların birkaç farklı seçeneği bulunuyor:

WINDOWS 11'E YÜKSELTME

Mevcut cihaz Windows 11 uyumluysa, yükseltme en kolay ve güvenli yol olarak öne çıkıyor. Modern arayüz, yeni güvenlik önlemleri ve performans geliştirmeleri kullanıcı deneyimini artırıyor.

YENİ BİLGİSAYAR ALMAK

Cihaz Windows 11 gereksinimlerini karşılamıyorsa, yeni nesil bilgisayar almak mantıklı bir seçenek. Copilot+ AI destekli PC'ler, daha uzun pil ömrü, güçlü yapay zekâ entegrasyonları ve yüksek performans sunuyor.

LINUX GİBİ ALTERNATİF İŞLETİM SİSTEMLERİ

Donanım yükseltmek istemeyen kullanıcılar için Linux tabanlı işletim sistemleri güvenli ve ücretsiz bir alternatif oluşturuyor. Açık kaynaklı yapısıyla Linux, cihaz ömrünü uzatmak ve farklı bir ekosistem deneyimlemek isteyen kullanıcılar için cazip.