WhatsApp çöktü mü? WhatsApp neden donuyor? - SON DAKİKA

1 Ağustos 2025 Cuma günü WhatsApp kullanıcıları sabah saatlerinden itibaren uygulamada erişim sorunları yaşamaya başladı. Uygulamaya giriş yapma, mesajlaşma ve içerik görüntüleme gibi işlemlerde yaşanan aksaklıklar, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yaşanan teknik sorunların ardından "WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor?" sorusu hem kullanıcılar hem de dijital medya platformlarında merak konusu oldu. Peki, WhatsApp neden açılmıyor, yaşanan erişim sorunu ne kadar sürecek? İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar ve gelişmeler…

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta yaşanan anlık erişim sorunları, kullanıcılar arasında "WhatsApp çöktü mü?" sorusunu gündeme taşıdı. Ancak yapılan kontroller ve uluslararası servis takip platformlarının verilerine göre, uygulamada genel bir çökme ya da kesinti bulunmuyor.

WhatsApp çöktü mü

Downdetector ve Outage.Report gibi sistem izleme sitelerinde, WhatsApp için son saatlerde olağan dışı bir yoğunluk ya da küresel arıza rapor edilmedi. WhatsApp'ın bağlı olduğu Meta şirketi tarafından da herhangi bir kesinti veya teknik aksaklıkla ilgili açıklama yapılmadı.

Uzmanlara göre bazı kullanıcıların yaşadığı problemler, genel sistem arızasından değil; kişisel internet bağlantısı, mobil cihaz önbelleği ya da geçici uygulama hatalarından kaynaklanıyor. Bu nedenle bireysel kullanıcıların yaşadığı erişim problemlerinin uygulamanın genel durumu ile doğrudan ilgisi bulunmuyor.

WhatsApp yetkililerinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kullanıcıların sorun yaşamaya devam etmesi halinde uygulamayı yeniden başlatmaları, internet bağlantılarını kontrol etmeleri ve cihaz önbelleğini temizlemeleri öneriliyor.

İşte, son 24 saatte bildirilen WhatsApp kesintileri…

24 saatte bildirilen WhatsApp kesintileri