Weltew Grup, IIFF 2026'da Tasarımın Sınırlarını Yeniden Çiziyor!

Weltew Home estetik ve fonksiyonelliği; ahşap ve seramiği ustalıkla bir araya getiren koleksiyonlarıyla fuarda yer alırken,çocuk ve genç odası markası Newjoy çocukların zekâ türlerine göre tasarlanan iki yeni yaşam alanını ve çok daha fazlasını Charlie'nin Çikolata Fabrikası'ndan ilham alan özel standında tanıtacak.

Mobilya sektörünün ulusal ve uluslararası ölçekteki güçlü oyuncularından Weltew Grup, inovatif ürünlerini ve benzersiz tasarımlarını dünyanın önde gelen mobilya fuarlarından biri olan Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (IIFF) 2026'da tanıtmaya hazırlanıyor. 27-31 Ocak tarihlerinde düzenlenecek olan fuarda grup, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nin 7'inci salonunda Weltew Home standında ve 12'nci salonunda Newjoy standında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Tasarımın Doğal ve Zarif Dünyası: Weltew Home

Dört kıtada 300'den fazla mağazasıyla Türk mobilya sektörünü dünya pazarında temsil eden Weltew Home, yepyeni tasarımlarını 600 m²'lik dev standında sergileyecek. Zamansız estetiği ve fonksiyonelliği bir arada sunan; ahşap ve seramiği ustalıkla ve estetikle bir araya getiren marka, yaşam alanlarına modern bir soluk getiren dört yeni koleksiyonunu ilk kez sektör profesyonelleri ve ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

Newjoy'dan Çocuk Odalarında Devrim: Zekâ Türüne Göre Tasarlanan Odalar

Bebek, çocuk ve genç odası kategorisinde Türkiye'nin en hızlı büyüyen markalarından biri olan Newjoy, her sene çocukların gözünden fuarı standını oluşturan marka bu sene Charlie'nin Çikolata Fabrikası'ndan ilham alarak tasarlanan pasta görünümlü standıyla IIFF 2026'nın en dikkat çekici durağı olacak. Ziyaretçileri gerçek bir çikolata şelalesinin eşlik ettiği masalsı bir atmosferle karşılayacak olan marka, bu büyülü dünyada çocuk odalarına yeni bir bakış açısı kazandıran tasarımlarını sergileyecek.

Her çocuğun dünyaya bakışının, öğrenme biçiminin ve karakterinin benzersiz olduğu gerçeğinden yola çıkan Newjoy, mobilya sektöründe bir ilki gerçekleştirerek zekâ türlerine göre tasarlanmış yaşam alanlarını ziyaretçilerin deneyimine sunuyor. Çocuk dünyasını yaş ve cinsiyet gibi geleneksel kalıplara hapsetmeyi reddeden marka, adeta devrim niteliğinde bir dönemin kapılarını aralıyor. 2026 tasarımlarında Alfred Adler'in 'Bireysel Psikoloji' felsefesi ile Howard Gardner'ın 'Çoklu Zekâ Kuramı'nı rehber edinen Newjoy, her çocuğun özgün potansiyelini destekleyen yeni nesil bir çocuk odası vizyonu sunuyor.

Gelişimi Odağına Alan İki Seri: Flow ve Logi

Newjoy için çocuk odası aynı zamanda bir gelişim aracı. Marka iki özel serisi ile klasik oda kavramını gelişim alanına dönüştürüyor. Ritmik dalga formları, ses emici yumuşak yüzeyleri ve ebeveynle etkileşim alanlarıyla öne çıkan Flow Serisi; müziksel-ritmik ve sosyal zekâyı merkeze alarak çocuğun dış dünya ile uyumunu ve duyusal huzurunu hedefliyor. Geometrik hatlar, ızgara düzeni ve modüler söküp-takılabilen parçalarla şekillenen Logi Serisi ise mantıksal-matematiksel ve görsel-uzamsal zekâyı odağına alıyor. Çocukların boyuna göre ayarlanabilen çalışma alanları ve analitik düşünmeyi tetikleyen detaylarıyla Logi, keşfetmeyi seven zihinler için adeta bir keşif ve üretim alanı.

Flow ve logi haricinde de 2 tane eşsiz tasarımı tüm ziyaretçilerin keşfetmeleri için bekliyor.

Weltew Grup Hakkında:

Weltew Grup, çatısı altında bulunan Weltew Home, Weltew Yatak ve Newjoy gibi farklı markalarla çeyrek asrı aşan tecrübesi ve el işçiliği ve teknolojinin bir arada kullanıldığı üretim bandıyla mobilya ve dekorasyon sektöründe faaliyet gösteren bir grup şirketidir.

Doksanlı yılların ikinci yarısından itibaren Bursa İnegöl'de modüler ev mobilyası üretimine başlayan Weltew Grup, bugün itibariyle, 72 ülkede 250'den fazla mağazasıyla grubun lokomotif markası konumundadır.

Weltew Yatak ile yatak setleri ve uyku tekstili ürünleri; Newjoy ile bebek-çocuk-genç odası mobilyası üreten Weltew Grup; yakın gelecekte faaliyete geçirdiği Mega Fabrika yatırımıyla 110.000 metrekare açık alan üzerine 110.000 metrekare kapalı üretim alanıyla Türkiye'nin en büyük entegre mobilya üretim merkezlerinden biri olarak faaliyet göstermektedir.