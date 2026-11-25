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Kış aylarında evlerde, okullarda ve ofislerde daha fazla zaman geçiriyoruz. Pencerelerin daha az açıldığı, aynı havanın daha uzun süre paylaşıldığı bu dönemde, solunum yolu virüsleri kapalı ortamlarda daha kolay yayılabiliyor. Grip ve diğer solunum yolu hastalıklarına karşı günlük önlemler alınırken, iç mekân havasının temizliği de önem kazanıyor.[1]

Philips markalı ev aletlerini tüketicilerle buluşturan Versuni, hava temizleme çözümleriyle kış aylarında evlerin hava kalitesini iyileştirmeye destek oluyor. Philips PureProtect serileri, gelişmiş filtreleme teknolojilerini günlük kullanımı kolaylaştıran özelliklerle buluşturarak yaşam alanlarına temiz hava ve konfor katıyor.

Evinizdeki görünmez partiküllere karşı temiz hava

Solunum yolu virüsleri, nefes alma, konuşma, öksürme ve hapşırma sırasında havaya yayılan küçük parçacıklarla taşınabiliyor. Özellikle kalabalık ve yeterince havalandırılmayan ortamlarda bu parçacıkların birikmesi, soluduğumuz havayı da korunma önlemlerinin bir parçası haline getiriyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), solunum yolu virüslerine karşı daha temiz hava için ortamların havalandırılmasını ve taşınabilir HEPA filtreli hava temizleyicilerin kullanılmasını öneriyor.[1] Hava temizleyiciler, havalandırma ve günlük hijyen alışkanlıklarıyla birlikte kullanıldığında, havadaki virüs içerebilen parçacıkların azaltılmasına yardımcı oluyor.[2]

Bilimsel araştırma hava temizlemenin etkisini gösteriyor

Frankfurt Goethe Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bir araştırma, hava temizleyicilerin kapalı alanlardaki etkisini gözler önüne seriyor. Bir sınıfta dört Philips hava temizleyicinin birlikte kullanıldığı çalışmada, havadaki aerosol yoğunluğunun 30 dakikadan kısa sürede yüzde 90’dan fazla azaldığı gözlemlendi.[3] Bu bulgu, ortak yaşam alanlarında hava temizlemenin sağlayabileceği katkıyı ortaya koyuyor.

Philips PureProtect 3200 ve PureProtect Water 3400 serileri de üç katmanlı filtreleme sistemleriyle havadaki küçük parçacıkları yakalayarak ev içinde daha temiz hava sağlanmasına destek oluyor.[4]

Güçlü performans, sessiz kullanım: PureProtect 3200

Philips PureProtect 3200 Serisi, geniş yaşam alanlarında hava temizleme ihtiyacına yanıt verirken sessiz çalışmasıyla da öne çıkıyor. Çift fanlı tasarımı ve SilentWings teknolojisi, güçlü hava temizleme performansını ev yaşamının ritmine uyum sağlayan bir kullanımla buluşturuyor.

Uyku modunda ses seviyesini düşüren cihaz, dinlenme saatlerinde de çalışmaya devam edebiliyor. Düşük enerji tüketimi ve uygulama üzerinden kontrol imkânı ise hava temizliğini günlük rutine dahil etmeyi kolaylaştırıyor.[4]

Temiz hava ve ideal nem bir arada: PureProtect Water 3400

Kışın kapalı alanlarda hava kalitesi kadar, ısıtmayla birlikte ortaya çıkabilen kuruluk da konforu etkiliyor. Philips PureProtect Water 3400 Serisi, hava temizleme ve nemlendirmeyi tek cihazda birleştirerek bu iki ihtiyaca birlikte yanıt veriyor.

Havadaki parçacıkları filtreleyen cihaz, NanoCloud teknolojisiyle havayı nemlendirirken kullanıcının tercih ettiği nem seviyesini otomatik olarak korumaya yardımcı oluyor. Böylece kuru havaya bağlı burun ve boğaz rahatsızlığı gibi günlük konfor sorunlarına yönelik destek sunuyor. Geniş su haznesi ve akıllı kontrol özellikleri de kullanım kolaylığı sağlıyor.[5]

Versuni, “evleri yuvaya dönüştürme” yaklaşımıyla geliştirdiği Philips hava temizleme çözümlerini, “Havada Philips Temizliği var” mesajıyla tüketicilerle buluşturuyor; virüs sezonunda evlerde solunan havanın kalitesine dikkat çekiyor.

Aerosol nedir?

Aerosol, havada asılı duran çok küçük sıvı damlacıkları veya katı parçacıklardır. Nefes alıp verirken, konuşurken ya da öksürürken çıkan bazı damlacıklar, çok küçük oldukları için havada bir süre asılı kalabilir.

Kaynaklar ve test açıklamaları

[1] CDC — Solunum yolu virüslerinden korunmada temiz hava.

[2] EPA — Hava temizleyiciler, filtreler ve solunum yolu virüsleri. Hava temizleme, havalandırma ve diğer korunma önlemlerini tamamlar; tek başına hastalıktan korunma garantisi sunmaz.

[3] Curtius, Granzin ve Schrod — Sınıf ortamında taşınabilir hava temizleyicilerin incelenmesi. Araştırmada dört Philips AC2887/10 kullanılmıştır. Belirtilen sonuç, kapı ve pencerelerin kapalı olduğu ve saatte 5,5 hava değişiminin sağlandığı koşullarda ölçülen aerosol yoğunluğu azalmasıdır; hastalanma oranındaki azalmayı ifade etmez. Çalışma, PureProtect 3200 veya Water 3400 modellerinin doğrudan testi değildir.

[4] Philips PureProtect 3200 AC3220/10 ürün bilgileri. Her iki modelde ön filtre, NanoProtect HEPA ve aktif karbon filtresinden oluşan üç katmanlı sistem bulunur. Filtreden geçen havadaki 0,003 mikron kadar küçük parçacıkların %99,97’sini yakalama performansı, iUTA tarafından NaCl aerosolleriyle DIN71460 standardına uygun olarak test edilmiştir. Bu oran, odadaki tüm havanın veya virüslerin aynı oranda temizlendiği anlamına gelmez. PureProtect 3200’ün CADR değeri 520 m³/sa; uyku modundaki ses seviyesi 15 dB(A)’ya kadardır. CADR testi GB/T 18801-2022, ses basıncı ölçümü IEC 60704 standardına göre gerçekleştirilmiştir. Gerçek kullanım performansı ortam ve kullanım koşullarına bağlıdır.

[5] Philips PureProtect Water 3400 AC3420/10 ürün bilgileri. Model, 300 m³/sa CADR, 650 ml/sa’e kadar nemlendirme kapasitesi ve 3,2 litrelik su haznesine sahiptir. Nemlendirme kapasitesi CVC tarafından GB/T 23332-2018 standardına göre, 23±2°C başlangıç sıcaklığı ve %30±2 bağıl nem koşullarında test edilmiştir. Nemlendirme özelliğine ilişkin ifadeler kuru hava konforuyla ilgilidir; virüs bulaşmasını önleme iddiası taşımaz.

Versuni Hakkında

Versuni'nin misyonu evleri yuvaya dönüştürmektir. Şirkete göre bir yuva, bir evden daha fazlasıdır. 900'den fazla patente sahip olan Versuni'nin portföyü mutfak aletleri, kahve, hava, giysi ve zemin bakımını kapsamaktadır. Philips markası altındaki ürünler arasında Philips Airfryer, Philips Espresso Makinesi LatteGO, Philips Azur Buharlı Ütüler, Aqua Trio kablosuz ıslak & kuru süpürge, Philips robot süpürgeler ve Philips Marathon torbasız süpürgeler bulunmaktadır. Diğer markaları şunlardır: Saeco, Gaggia, Preethi, Philips Walita, L'OR Barista ve Senseo®. Versuni'nin merkezi Amsterdam'dadır ve 100'den fazla ülkede faaliyet gösteren dünya genelinde yenilik, üretim ve ticaret merkezlerine sahiptir. Başarılı ürün yelpazesi EcoDesign şartlarına uymakta ve şirketin en iyi sürdürülebilirlik uygulamalarına olan bağlılığını yansıtmaktadır. Versuni, Royal Philips'in eski bir iş bölümüdür ve daha önce Philips Ev Ürünleri olarak bilinmektedir.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi