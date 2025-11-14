Vine geri mi dönüyor? DiVine ne zaman geri dönüyor?

Kısa video dünyasının unutulmaz platformu Vine, diVine ile yeniden hayat buluyor. Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in finanse ettiği bu yeni uygulama, Vine'ın kapanmadan önce arşivlenen videolarını erişime açarken, kullanıcıların kendi altı saniyelik içeriklerini de paylaşmasına imkan tanıyor. Peki, Vine gerçekten geri mi dönüyor ve diVine ile neler mümkün olacak? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

VİNE GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Vine ruhu yeni bir platformla geri dönüyor. Twitter'ın kurucu ortağı Jack Dorsey, 2025 yılında kurduğu "and Other Stuff" vakfı aracılığıyla, Vine kapanmadan önce alınan yedekleri kullanarak "diVine" adında yeni bir uygulama geliştirdi. Bu sayede Vine'ın kısa video kültürü ve nostaljisi yeniden kullanıcılarla buluşturuluyor.

Platform, klasik Vine deneyimini hem geçmiş videolarla hem de kullanıcıların yeni kısa videolar yükleyebilmesiyle yaşatmayı hedefliyor. Ancak diVine, yapay zekâ tarafından üretilmiş içeriklerin tespit edilip engellenmesiyle, önceki dönemden farklı olarak daha güvenilir ve insan odaklı bir içerik deneyimi sunuyor.

VİNE NE ZAMAN GERİ DÖNÜYOR?

Yeni Vine deneyimi "diVine" uygulaması ile perşembe günü yayına girdi. Uygulama, Vine kapanmadan önce yedeklenen 100 binden fazla videoyu erişime açarak kullanıcıların nostaljik bir yolculuk yapmasını sağlıyor. Ayrıca platform, kullanıcıların kendi profillerini oluşturmasına, altı saniyelik yeni videolar yüklemesine ve topluluk odaklı bir sosyal deneyim yaşamasına da imkan tanıyor.

VİNE NEDİR?

Vine, 2012 yılında Twitter tarafından popüler hale getirilen ve altı saniyelik kısa videolar paylaşılmasına imkân sağlayan bir sosyal medya platformuydu. Kullanıcılar, kısa ama yaratıcı içeriklerle eğlenceli, hızlı ve etkileşimli paylaşımlar yapabiliyor; kısa döngü videoları aracılığıyla viral içerikler üretebiliyordu.

Vine, kısa süre içinde milyonlarca kullanıcıya ulaşmış ve internet kültüründe önemli bir yere sahip olmuştu. 2016'da kapanmıştı; ancak yeni uygulama diVine ile bu kültür yeniden canlandırılıyor.

VİNE UYGULAMASININ AMACI NEDİR?

diVine'in amacı, Vine'ın kapanmadan önceki deneyimini ve nostaljisini yeniden kullanıcılarla buluşturmak. Kullanıcılar, eski Vine videolarını izleyebilir ve nostaljik bir deneyim yaşayabilirler. Aynı zamanda platform, kullanıcıların kendi kısa videolarını yüklemelerine ve paylaşmalarına imkân tanıyor.

Bunun dışında diVine, yapay zekâ içeriklerinin kontrolünü sağlayarak sadece insan yapımı içeriklerin yayınlanmasını garanti ediyor. Böylece platform, algoritmalardan çok topluluk temelli bir sosyal medya deneyimi sunmayı hedefliyor.

VİNE UYGULAMASINDA NELER YAPILIR?