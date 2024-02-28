Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Mardin Belediye Başkan adayı ise Veysi Şahin oldu. Vatandaşlar, Veysi Şahin'in kim olduğunu merak ediyor. Peki, Veysi Şahin kimdir? AK Parti Mardin Belediye Başkan adayı Veysi Şahin kaç yaşında, nereli?

VEYSİ ŞAHİN KİMDİR?