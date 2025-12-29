Veyis Ateş tutuklandı, firari Sezgin Baran Korkmaz canlı yayına çıktı

Hakkında "kara para aklama" suçlamasıyla soruşturma yürütülen firari Sezgin Baran Korkmaz, Sözcü TV'de konuk olduğu canlı yayında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Korkmaz, özellikle medya dünyası ve ünlü isimlere uzanan uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Habertürk TV eski yöneticisi Veyis Ateş ile ilgili soruları yanıtladı.

"10 MİLYON EURO" İDDİASI

ABD'den bağlandığı yayında Ateş'in kendisinden 10 milyon Euro talep ettiği iddiasını bir kez daha dile getiren Korkmaz, şu ifadeleri kullandı: "Bu dalganın "dokunulamaz", "yapılamaz" denilen, iktidar cenahının kendisine yakın gördüğü kişilere doğru gittiğini görünce insanlar şaşırıyor. Ama aslında şaşırılmaması gereken, olması gereken bir şeydi bu. Daha önce dokunurdu ama dokunmadı. Veyis Ateş; kendinde, "o gün hiç tanımadığı birinden bu parayı isteme cesaretini" buluyorsa, arka etkiler çok önemli bence. Yani burada bir tane Veyis Ateş yok; o benden bu parayı istediği için onunla ilgili böyle bir şey yapılmadı mı? "Bu parayı vermezsen böyle olur" dediği için bu kavga çıktı. Yani biri sizden 700 bin talep edebilir; siz olumlu ya da olumsuz bir şekilde hayır dersiniz. Ama "hayır" olursa, "senin eşinin pasaportu iptal olur, şöyle olur, böyle olur" dedi. Böyle bir şey oldu."

"BİR MEDYA FİGÜRÜNÜN SÖYLEDİĞİNİ YERİNE GETİRMEDİĞİM İÇİN BUNLARI YAŞADIM"

Korkmaz, bu süreçte ailesinden uzak kaldığını belirterek, "Ben eşimi, ailemi, 10 yaşındaki oğlumu göremedim. 4 yaşındaki çocuğumu göremedim. Bir medya figürünün söylediğini yerine getirmediğim için bunları yaşadım. Türkiye'de bugün iki üç tane kendini sanatçı, sosyetik olarak tanıtan çevrelerin içine girildiğinde, oradaki ahlaksızlığın ve uyuşturucu kullanımının hangi boyutlara gittiğini görürsünüz" diye konuştu.

"BU İŞ BİR MAHALLEDE KALMAMALI"

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan bir diğer isim olan eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkındaki iddialara da değinen Korkmaz, "Medya sektöründe bir şey olunca herkes bir anda eline küreği alıp yangını söndürmeye koşuyor. Mehmet Akif'i şahsen tanımam. Habertürk'te birkaç kez programına katıldım. Bunları yaşamamış olsaydı bugün kapısında herkes sıradaydı. Ama bunları yaşayınca kendi mahallesindeki herkes küreği alıp kaçıyor. Bildiğim, kokain bağımlısı insanların bugün televizyonlarda Mehmet Akif'e "uyuşturucu bağımlısı" diye bağırdıklarını duyuyorum. Buna gülüyorum. Bu iş bir mahallede kalmamalı; bütün mahalleye yayılmalı ki bunun gerçekten uyuşturucuyla mücadele olduğu anlaşılsın" dedi.

HAKKINDAKİ YARGI SÜRECİ

ABD'de devam eden yargı sürecinin yakında sonuçlanmasını beklediğini ifade eden Korkmaz, Türkiye'nin iade talebini kabul ettiğini belirterek ülkesine dönme isteğini yineledi. Kendisinin ticari faaliyetlerinin yasal olduğunu savunan Korkmaz, "Bugün kara para aklama operasyonlarında gözaltına alınan iş adamları var. Benim dosyamın iddiası da aynı: suçtan elde edilen geliri aklamak" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Utah eyaletinde vergide sahtecilik yapmaktan ceza alan bir şirketle ilişkisi olduğu öne sürülen Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye'de 'kara para aklama' suçundan hakkında soruşturma sürerken 5 Aralık 2020'de yurt dışına çıkmıştı. 2 Mayıs 2021 tarihinde hakkında açılan soruşturmalar tamamlanan Korkmaz hakkında 6 şirketi üzerinden 132 milyon dolar kara para akladığı gerekçesiyle 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.

Avusturya'da yakalanan Korkmaz, ABD'ye iade edilmiş, "1 milyar dolarlık biodizel sahtekarlığına karıştığı, haksız bir şekilde vergi dairesinden teşvik olarak alınan parayı akladığı ve para transferi dolandırıcılığı yaptığı" iddialarıyla açılan davada tutuklanmıştı. Korkmaz 1 Ağustos 2023'te ise tahliye edilmişti.