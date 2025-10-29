Veda Yurtsever tiyatroyu bıraktı mı? Veda Yurtsever Tiyatroyu Tamer Karadağlı yüzünden mi bıraktı?

Devlet Tiyatroları'nın 32 yıllık oyuncusu Veda Yurtsever, sürpriz bir şekilde kurumdan ayrıldığını açıkladı. Tiyatro camiasında büyük yankı uyandıran bu gelişme, sanatseverlerin "Veda Yurtsever neden ayrıldı?" sorusunu gündeme getirdi. Peki, oyuncunun ayrılık kararının perde arkasında neler var? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

VEDA YURTSEVER TİYATROYU BIRAKTI MI?

Oyuncu Veda Yurtsever, 32 yıldır görev yaptığı Devlet Tiyatroları'ndan ayrıldığını açıkladı. Sosyal medya üzerinden yayımladığı uzun bir veda mesajıyla bu kararı duyuran sanatçı, tiyatrodan tamamen kopmadığını ancak artık Devlet Tiyatrosu bünyesinde sahne almayacağını belirtti.

Yurtsever, mesajında "Dileğim aslında seninle gücüm vefa edene kadar birlikte olmaktı ama olmadı, olmayacak; ayrılık vakti geldi çünkü çok değiştin" sözleriyle kuruma duygusal bir şekilde veda etti.

Sanatçı, bu ayrılığın yalnızca idari bir karar değil, aynı zamanda bir değerler çatışmasının sonucu olduğunu ifade etti.

VEDA YURTSEVER TİYATROYU NEDEN BIRAKTI?

Veda Yurtsever'in ayrılık kararının temelinde, Devlet Tiyatroları'ndaki yönetim anlayışına ve kurum içindeki değişime duyduğu tepki yatıyor. 32 yıllık geçmişini "aşk dolu bir yol arkadaşlığı" olarak tanımlayan sanatçı, kurumun son yıllarda sanat üretiminden uzaklaşıp biçimsel ve gösterişli bir yapıya dönüştüğünü savundu.

"Bizim kurumda ne zaman eşofmanların yerini takım elbiseler aldı, o zaman düşüş başladı" sözleriyle bu dönüşümü eleştiren Yurtsever, Devlet Tiyatrosu'nun artık sanatçı odaklı değil, idare merkezli bir kuruma dönüştüğünü ifade etti.

Oyuncu, açıklamasında bilet fiyatlarındaki artışları, salonların kategorilere ayrılmasını, sınavsız kadro alımlarını ve turne harcamalarındaki israf iddialarını da dile getirdi. Bu uygulamaların, tiyatronun halka ulaşma misyonuna zarar verdiğini söyleyen Yurtsever, "Salonları kategorilere ayırıp seyirciler arasında sınıfsal farklar yaratmak, kurumun asıl kimliğini inkâr etmektir" diyerek Devlet Tiyatrosu'nun özünden uzaklaştığını vurguladı.

Ayrıca, teşviklerde ve unvan dağıtımlarında çifte standart uygulandığını belirterek liyakat ilkesinin ortadan kalktığını ifade etti.

VEDA YURTSEVER TİYATROYU TAMER KARADAĞLI YÜZÜNDEN Mİ BIRAKTI?

Yurtsever'in açıklamasında en dikkat çeken nokta, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'ya yönelik eleştiriler oldu. Sanatçı, yalnızca Karadağlı'yı değil, onunla birlikte görev yapan Genel Müdür Yardımcısı ve Başrejisör Sükun Işıtan ile Genel Müdür Yardımcısı Eray Eserol'u da hedef aldı. "Kendilerini kurumdan daha değerli gören kibir abidelerinin idaresine teslim edildik" ifadesiyle yönetime sert bir tepki gösterdi.

Yurtsever'e göre Devlet Tiyatroları, Karadağlı döneminde sanatsal üretimden çok kişisel imaj ve vitrin faaliyetlerine ağırlık veren bir yapıya dönüştü.

Sanatçı, "Genel Müdürümüz dronlarla artistik pozlar verip oyun afişlerini her yere astırmakla meşgul" sözleriyle Karadağlı'nın yönetim tarzını eleştirirken, onu "bugüne kadar kendini bu kadar görünür kılan ilk genel müdür" olarak nitelendirdi.

Bu ifadeler, ayrılık kararında Tamer Karadağlı'nın yönetim anlayışının doğrudan etkili olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Yurtsever'in eleştirileri, Karadağlı'nın kurum içinde liyakat dışı kadro alımları, kayırmacılık, turne harcamalarındaki usulsüzlükler ve ortak yapım oyunlarda yöneticilere öncelik verilmesi gibi iddialarla ilişkilendiriliyor.

Sonuç olarak, Veda Yurtsever Devlet Tiyatrosu'ndan Tamer Karadağlı'nın yönetim biçimine, kadrolaşma anlayışına ve sanatsal yönelimlerine tepki olarak ayrıldı. Bu karar, yalnızca bir oyuncunun istifası değil; Devlet Tiyatrosu'ndaki değişen kültüre, yönetim tarzına ve değer sistemine yönelik açık bir eleştirinin ifadesi olarak görülüyor.

Sanatçı, tiyatroyu değil, tiyatronun içindeki "ruhunu kaybetmiş düzeni" geride bıraktığını vurgulayarak, "Benim gibi işine âşık bir oyuncuyu emekli eden bugünün idarecilerinin yakasına kelebek olarak kondurulayım" sözleriyle veda etti. Bu cümle, hem bir sitem hem de bir dönemin kapanış cümlesi oldu.