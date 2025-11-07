Haberler

Vatandaşı kandıran engelli pazarcı için savcılık harekete geçti

Vatandaşı kandıran engelli pazarcı için savcılık harekete geçti
Vatandaşı kandıran engelli pazarcı için savcılık harekete geçti
Güncelleme:
İstanbul Bahçelievler'de pazarda hileli satış yapan engelli pazarcı hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, satıcı hakkında "ticari faaliyet sırasında dolandırıcılık" suçundan resen soruşturma başlattı. Bahçelievler Belediyesi de tezgahı 1 hafta kapatıp 3 bin 541 TL ceza uygularken, vatandaşlar denetimlerden memnuniyetlerini dile getirdi.

  • Bahçelievler'de bir pazarcı, müşterilerin seçtiği salatalıkları el çabukluğuyla değiştirip farklı ürünler verdiği için tezgahı 1 hafta kapatıldı ve 3 bin 541 lira idari para cezası aldı.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, pazarcının 'ticari faaliyet sırasında dolandırıcılık' suçundan resen soruşturma başlattı.
  • Belediye, pazarcının tezgahına 'hileli olarak karışık veya standartlara aykırı mal satmasından dolayı kapatılmıştır' yazılı bir pankart astı.

İstanbul Bahçelievler'de geçtiğimiz hafta bir pazarda yaşanan olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Engelli bir pazarcının, müşterilerin özenle seçtiği salatalıkları el çabukluğuyla değiştirip yerine hazırladığı farklı ürünleri verdiği anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.

TEZGAHINA PANKART ASILDI

Kısa sürede milyonlara ulaşan görüntüler büyük tepki toplarken, Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri hemen harekete geçti. Yapılan incelemede, vatandaşları yanıltarak hileli satış yaptığı belirlenen pazarcının tezgâhı 1 hafta süreyle kapatıldı ve satıcıya 3 bin 541 lira idari para cezası uygulandı. Bu hafta ise zabıta ekipleri, vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla pazarcının tezgahına "Hileli olarak karışık veya standartlara aykırı mal satmasından dolayı belediyemiz tarafından kapatılmıştır" ifadelerinin yer adlığı bir pankart astı.

Vatandaşı kandıran engelli pazarcı için savcılık harekete geçti

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Olayın ardından yeni bir gelişme yaşandı. Bahçelievler ilçesindeki Yenibosna Cuma Pazarı'nda meydana gelen olayla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Ticari faaliyet sırasında dolandırıcılık" suçundan resen soruşturma başlatıldı. Savcılık dosyasında, "Bir vatandaşın seçtiği ürünlerin yerine farklı ürünlerin verildiğinin görülmesi üzerine, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 158/1-h maddesi kapsamında 'Ticari faaliyet sırasında dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Vatandaşı kandıran engelli pazarcı için savcılık harekete geçti

VATANDAŞLAR DENETİMLERDEN MEMNUN

Pazarda alışveriş yapan vatandaş ve pazar esnafı hem duruma tepki gösterdi hem de belediyenin denetimlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Konuyla ilgili konuşan Zafer Pazarcı, "Esnafın hepsi bir değil, beş parmağın beşi bir değil. Esnafımızın geneli dürüst. Bu tür kişiler tüm pazarcıların itibarını zedeliyor. Üç kuruş eksiğine de satabilirdi, yaptığını doğru bulmuyorum. Belediyenin denetimleri yeterli, sonuçta herkesi 24 saat takip edemez. Esnafla belediye adeta aile gibi olmuş zaten" dedi.

"ENGELLİ VATANDAŞIN YAPMASI DAHA DA DÜŞÜNDÜRÜCÜ"

Bahçelievler Belediyesinin zabıta denetimlerinin çok iyi olduğunu ve memnun olduklarını söyleyen Yeliz Çetinkaya da "Pazara özellikle market yerine onları desteklemek için geliyoruz ama böyle bir olay çok üzücü. Üstelik bunu bir engelli vatandaşın yapması daha da düşündürücü." diye konuştu.

BAŞKAN BAHADIR: VATANDAŞIN HAKKINI KORUMAK GÖREVİMİZ

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Pazar yerleri, vatandaşımızın güvenle alışveriş yapacağı alanlardır. Hileli satış yapan kim olursa olsun, gerekli cezai işlem tereddütsüz uygulanır. Bizim görevimiz hem dürüst esnafımızı korumak hem de vatandaşımızın hakkını savunmaktır. Bahçelievler'de kimse vatandaşın emeğiyle, alın teriyle oynayamaz ancak vatandaşın hakkını da yiyemez" şeklinde konuştu.

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (13)

Haber YorumlarıEMRE DOLUNAY:

Türkiye de her 3 kişiden 1'i kansız o... evladıdır. Bu kadar kansız insanlar ile bu ülkenin ayakta durması bir mucize.

Yorum Beğen106
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlemi gezen:

Tüm esnafa ibret olsun...

Yorum Beğen72
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

PAZARDA MAL SEÇTİRMEYEN PAZARCILARIN YÜZDE DOKSANINDAN FAZLASI AYNI ŞEKİL SATIYOR ÖNDE CİRLOP GİBİ DOMATES PATATES ARKADAN ECİŞ BÜCÜŞ MALLARI MİLLETE KAKALIYORLAR BANA İNANMAYAN KENDİ SEMTİNDE PAZARA GİTSİN MAL SEÇTİRMEYEN ESNAFIN BİR ÖNÜNDEKİ ÜRÜNLERE BİRDE ÇAKTIRMADAN ARKA TARAFTAN KAKALAYACAĞI ÜRÜNLERE BAKSIN

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarınurullah sari:

Engelli yardım haklarınında süresiz alınarak güzel bir ceza verilmiş olur.

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

Yani engelliyi şimdi devlet kandıracak.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme26
yanıtYanıtla
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
