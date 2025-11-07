Vatandaşı kandıran engelli pazarcı için savcılık harekete geçti

İstanbul Bahçelievler'de geçtiğimiz hafta bir pazarda yaşanan olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Engelli bir pazarcının, müşterilerin özenle seçtiği salatalıkları el çabukluğuyla değiştirip yerine hazırladığı farklı ürünleri verdiği anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.

TEZGAHINA PANKART ASILDI

Kısa sürede milyonlara ulaşan görüntüler büyük tepki toplarken, Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri hemen harekete geçti. Yapılan incelemede, vatandaşları yanıltarak hileli satış yaptığı belirlenen pazarcının tezgâhı 1 hafta süreyle kapatıldı ve satıcıya 3 bin 541 lira idari para cezası uygulandı. Bu hafta ise zabıta ekipleri, vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla pazarcının tezgahına "Hileli olarak karışık veya standartlara aykırı mal satmasından dolayı belediyemiz tarafından kapatılmıştır" ifadelerinin yer adlığı bir pankart astı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Olayın ardından yeni bir gelişme yaşandı. Bahçelievler ilçesindeki Yenibosna Cuma Pazarı'nda meydana gelen olayla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Ticari faaliyet sırasında dolandırıcılık" suçundan resen soruşturma başlatıldı. Savcılık dosyasında, "Bir vatandaşın seçtiği ürünlerin yerine farklı ürünlerin verildiğinin görülmesi üzerine, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 158/1-h maddesi kapsamında 'Ticari faaliyet sırasında dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatılmıştır" denildi.

VATANDAŞLAR DENETİMLERDEN MEMNUN

Pazarda alışveriş yapan vatandaş ve pazar esnafı hem duruma tepki gösterdi hem de belediyenin denetimlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Konuyla ilgili konuşan Zafer Pazarcı, "Esnafın hepsi bir değil, beş parmağın beşi bir değil. Esnafımızın geneli dürüst. Bu tür kişiler tüm pazarcıların itibarını zedeliyor. Üç kuruş eksiğine de satabilirdi, yaptığını doğru bulmuyorum. Belediyenin denetimleri yeterli, sonuçta herkesi 24 saat takip edemez. Esnafla belediye adeta aile gibi olmuş zaten" dedi.

"ENGELLİ VATANDAŞIN YAPMASI DAHA DA DÜŞÜNDÜRÜCÜ"

Bahçelievler Belediyesinin zabıta denetimlerinin çok iyi olduğunu ve memnun olduklarını söyleyen Yeliz Çetinkaya da "Pazara özellikle market yerine onları desteklemek için geliyoruz ama böyle bir olay çok üzücü. Üstelik bunu bir engelli vatandaşın yapması daha da düşündürücü." diye konuştu.

BAŞKAN BAHADIR: VATANDAŞIN HAKKINI KORUMAK GÖREVİMİZ

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Pazar yerleri, vatandaşımızın güvenle alışveriş yapacağı alanlardır. Hileli satış yapan kim olursa olsun, gerekli cezai işlem tereddütsüz uygulanır. Bizim görevimiz hem dürüst esnafımızı korumak hem de vatandaşımızın hakkını savunmaktır. Bahçelievler'de kimse vatandaşın emeğiyle, alın teriyle oynayamaz ancak vatandaşın hakkını da yiyemez" şeklinde konuştu.