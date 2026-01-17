Vatandaş, camide çektiği görüntüyü 'Ne yazacağımı bilmiyorum' notuyla paylaştı

Eskişehir'de gece boyunca çalıştığı belirtilen bir emekçi, cuma namazına geldiği sırada yıpranmış çoraplarıyla dikkat çekti. O anları kayda alan bir vatandaş, görüntüleri sosyal medya hesabından "Ne yazacağımı bilmiyorum" notuyla paylaştı.

GÖRÜNTÜ HIZLA YAYILDI

Paylaşılan videoda, emekçinin gece boyunca çalıştığı ve ardından cuma namazına geldiği ifade edildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

"EMEK AĞIRDIR" YORUMLARI GELDİ

Video altına "Emek ağırdır", "Allah yardımcıları olsun", "İçim acıyor nerde bir garip görsem", "Kimileri kılını kıpırdatmadan ülkede bedel ödemeden lüksü yaşayıp Allah'a söver. Kimileri de dünya sürgününü yaşayıp Allah'a koşar", "Helal para böyle kazanılıyor" şeklinde yorumları yapıldı.