Vatandaş, camide çektiği görüntüyü "Ne yazacağımı bilmiyorum" notuyla paylaştı

Vatandaş, camide çektiği görüntüyü 'Ne yazacağımı bilmiyorum' notuyla paylaştı
Güncelleme:
Eskişehir'de gece çalışıp cuma namazına gelen bir emekçinin yıpranmış çorapları gündem oldu. Videoyu paylaşan kişi "Ne yazacağımı bilmiyorum" notunu düşerken sosyal medyada "Emek ağırdır" yorumları yapıldı.

  • Eskişehir'de gece boyunca çalıştığı belirtilen bir emekçi, cuma namazına yıpranmış çoraplarıyla geldi.
  • Bir vatandaş, emekçinin görüntülerini 'Ne yazacağımı bilmiyorum' notuyla sosyal medyada paylaştı.
  • Paylaşılan videoda, emekçinin gece boyunca çalıştıktan sonra cuma namazına geldiği ifade edildi.

Eskişehir'de gece boyunca çalıştığı belirtilen bir emekçi, cuma namazına geldiği sırada yıpranmış çoraplarıyla dikkat çekti. O anları kayda alan bir vatandaş, görüntüleri sosyal medya hesabından "Ne yazacağımı bilmiyorum" notuyla paylaştı.

GÖRÜNTÜ HIZLA YAYILDI

Paylaşılan videoda, emekçinin gece boyunca çalıştığı ve ardından cuma namazına geldiği ifade edildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

"EMEK AĞIRDIR" YORUMLARI GELDİ

Video altına "Emek ağırdır", "Allah yardımcıları olsun", "İçim acıyor nerde bir garip görsem", "Kimileri kılını kıpırdatmadan ülkede bedel ödemeden lüksü yaşayıp Allah'a söver. Kimileri de dünya sürgününü yaşayıp Allah'a koşar", "Helal para böyle kazanılıyor" şeklinde yorumları yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBasin:

Insan ol bi vift corap al ver. Resim cekip paylaşmak ve ne yapacam diye sormak sadece ekran veya sanal alem maymunlugudur .tık ugruna

Haber YorumlarıRIZGAR:

Yine bir sosyal medya soytarısı daha. Çekme arkadaş adamın ayağını, gösterme arkadaş çorabını. Bu mallığı yapacağına gidip bir çift çorap alıp adama hediye edeydin.

