Vatandaş, camide çektiği görüntüyü "Ne yazacağımı bilmiyorum" notuyla paylaştı
Eskişehir'de gece çalışıp cuma namazına gelen bir emekçinin yıpranmış çorapları gündem oldu. Videoyu paylaşan kişi "Ne yazacağımı bilmiyorum" notunu düşerken sosyal medyada "Emek ağırdır" yorumları yapıldı.
Eskişehir'de gece boyunca çalıştığı belirtilen bir emekçi, cuma namazına geldiği sırada yıpranmış çoraplarıyla dikkat çekti. O anları kayda alan bir vatandaş, görüntüleri sosyal medya hesabından "Ne yazacağımı bilmiyorum" notuyla paylaştı.
GÖRÜNTÜ HIZLA YAYILDI
Paylaşılan videoda, emekçinin gece boyunca çalıştığı ve ardından cuma namazına geldiği ifade edildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
"EMEK AĞIRDIR" YORUMLARI GELDİ
Video altına "Emek ağırdır", "Allah yardımcıları olsun", "İçim acıyor nerde bir garip görsem", "Kimileri kılını kıpırdatmadan ülkede bedel ödemeden lüksü yaşayıp Allah'a söver. Kimileri de dünya sürgününü yaşayıp Allah'a koşar", "Helal para böyle kazanılıyor" şeklinde yorumları yapıldı.