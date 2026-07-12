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Vaşington Temsilcisi Rona Doğan Sural: Türkiye, NATO Zirvesi'nin en çok konuşulan ülkelerinden biri oldu

Vaşington Temsilcisi Rona Doğan Sural: Türkiye, NATO Zirvesi'nin en çok konuşulan ülkelerinden biri oldu
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ABD'de Türkiye'nin NATO Zirvesi'ndeki rolü ve CAATSA yaptırımları gündemde. KAAN savaş uçağı için motor onayı alındı. ABD-İran gerilimi ise endişe yaratıyor.

Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, ABD’de haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdi. NATO Zirvesi’nin yankıları, CAATSA yaptırımları, F-35 süreci, KAAN savaş uçağı, Netanyahu’nun Washington temasları ve ABD- İran hattındaki gerilim programın gündeminde yer aldı.

“NATO ZİRVESİ SONRASI TÜRKİYE DAHA FAZLA KONUŞULUYOR”

NATO Zirvesi’nin ardından ABD’de Türkiye’ye yönelik ilginin arttığını belirten Sural, zirvenin organizasyonu ve Türkiye’nin ev sahipliğinin olumlu karşılandığını söyledi. “Biz ABD’de NATO Zirvesi’ne gittiğimizde çay, kahve zor buluyorduk; şimdi herkes Türk yemeklerinden bahsediyor” diyen Sural, zirvenin diplomatik açıdan da Türkiye’nin görünürlüğünü artırdığını ifade etti.

“CAATSA VE F-35 BAŞLIKLARI MASADA”

ABD Başkanı Donald Trump’ın CAATSA yaptırımlarını geçici olarak durdurabilecek bir adım atabileceğini belirten Sural, Türkiye’nin ise yaptırımların tamamen kaldırılmasını talep ettiğini söyledi. Netanyahu’nun da önümüzdeki hafta F-35 programını görüşmek üzere Washington’a gelebileceğini aktaran Sural, bu başlığın ABD yönetiminin öncelikli gündemlerinden biri olduğunu ifade etti.

“KAAN İÇİN MOTOR ONAYI, İRAN HATTINDA SAVAŞ ENDİŞESİ”

Türkiye’nin milli muharip uçağı KAAN için gerekli motorların ABD tarafından onaylandığını belirten Sural, bu gelişmeyle birlikte seri üretim sürecinin önünün açıldığını söyledi. Öte yandan ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden yükseldiğine dikkat çeken Sural, taraflar arasındaki olası bir anlaşmazlığın bölgeyi yeniden savaş ortamına sürükleyebileceği uyarısında bulundu.

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