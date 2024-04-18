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VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? 18 Nisan İstanbul'da vapur seferleri iptal mi edildi?

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18 Nisan tarihinde İstanbul'da yapılması planlanan vapur seferlerinin iptal olup olmadığı merak konusu oldu. İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Büyükada-Sedef Adası seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı belirtildi.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? 18 Nisan İstanbul'da vapur seferleri iptal mi edildi? İstanbul'da hava şartlarındaki olumsuzluk vapur seferlerini de etkiledi. Şehir Hatları, bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Şehir Hatları, bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? 18 Nisan İstanbul'da vapur seferleri iptal mi edildi?

İSTANBUL'DA HANGİ VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ?

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Elverişsiz hava şartları sebebiyle Büyükada- Sedef Adası seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" ifadelerine yer verildi.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? 18 Nisan İstanbul'da vapur seferleri iptal mi edildi?

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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