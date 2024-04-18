VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? 18 Nisan İstanbul'da vapur seferleri iptal mi edildi? İstanbul'da hava şartlarındaki olumsuzluk vapur seferlerini de etkiledi. Şehir Hatları, bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Şehir Hatları, bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İSTANBUL'DA HANGİ VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ?

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Elverişsiz hava şartları sebebiyle Büyükada- Sedef Adası seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" ifadelerine yer verildi.

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