Van Havalimanı ne zaman açılacak? Van Havalimanı'nın açılış tarihi belli oldu mu, tadilat ne zaman bitecek?

Van Ferit Melen Havalimanı'nda başlatılan pist yenileme ve tadilat çalışmaları tüm hızıyla sürerken, bölge halkının en çok merak ettiği soru ise netleşmeye başladı: Havalimanı ne zaman yeniden açılacak? Uçuşlara 5 Eylül'de tamamen kapatılan havalimanında, çalışmaların planlanandan daha erken tamamlanacağı açıklandı. Yetkililer, yolcu taşımacılığının kısa sürede yeniden başlayacağına dair umut verici açıklamalarda bulundu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

VAN HAVALİMANI NE ZAMAN AÇILACAK?

Van Ferit Melen Havalimanı'nda 15 Mayıs 2025 tarihinde başlayan pist yenileme ve tadilat çalışmaları nedeniyle uçuşlara ara verilmişti. Başlangıçta havalimanının 5 Aralık 2025 tarihinde yeniden faaliyete geçmesi planlanmış olsa da, çalışmalar beklenenden daha hızlı ilerledi.

Çalışmaları yürüten firma yetkilisi Zahir Kandaşoğlu'nun yaptığı açıklamaya göre, büyük bir özveriyle yürütülen yenileme süreci planlanan tarihten daha önce tamamlanmak üzere. Kandaşoğlu, halkın mağduriyet yaşamaması adına yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirterek, Van Havalimanı'nın Kasım ayının sonuna doğru uçuşlara açılabileceğini duyurdu.

Bu açıklamaya göre, Van Ferit Melen Havalimanı'nın Kasım 2025 sonu itibarıyla yeniden hizmet vermesi bekleniyor.

VAN HAVALİMANI NEDEN KAPATILDI?

Van Havalimanı, pistin fiziki altyapısında gerçekleştirilen yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle geçici olarak uçuşlara kapatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen bu süreç, pistin teknik kapasitesini artırmak, daha güvenli iniş-kalkış şartları sağlamak ve havalimanının hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla başlatıldı.

15 Mayıs 2025'te başlayan çalışmalar kapsamında pistin yeniden inşa edilmesi ve modernizasyonu hedeflendi. Bu süreçte 5 Eylül 2025 itibarıyla havalimanı tamamen uçuşlara kapatıldı. Kapatma kararının temel amacı; hem çalışanların hem de yolcuların güvenliğini en üst seviyede sağlamak ve çalışmaların hızla tamamlanmasını mümkün kılmak oldu.

VAN HAVALİMANI NE ZAMAN KAPATILDI?

Van Ferit Melen Havalimanı, pist yenileme ve tadilat çalışmaları kapsamında 5 Eylül 2025 tarihinde uçuşlara tamamen kapatıldı.

Her ne kadar çalışmalar 15 Mayıs 2025'te başlamış olsa da, bu süreçte havalimanı kısmen hizmet vermeye devam etti. Ancak pistte yapılacak kapsamlı işlemler nedeniyle uçuş güvenliği gereği 5 Eylül itibarıyla tüm uçuşlara ara verildi. Bu geçici kapatma, pistin daha modern, güvenli ve işlevsel hale getirilmesi amacıyla yapıldı. Havalimanının Kasım ayı sonunda yeniden hizmete açılması planlanıyor.