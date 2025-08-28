Van deprem mi oldu? Son depremler! Az önce nerede deprem oldu? 28 Ağustos 2025 Perşembe

Van'da deprem olup olmadığı ve son dakika gerçekleşen depremlerin nerede meydana geldiği araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı 28 Ağustos 2025 tarihli veriler, ülkemizde meydana gelen depremlerle ilgili son gelişmeleri aktarıyor. Gün içerisinde yaşanan küçük sarsıntıların yanı sıra dikkat çeken depremleri de derledik. İşte Van'da ve Türkiye genelinde kaydedilen son dakika deprem haberleri.

VAN'DA DEPREM OLDU MU? SON DEPREMLER

Son Depremler vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konuların başında geliyor. Özellikle sallantı hissedildiğinde ya da sosyal medyada deprem iddiaları gündeme geldiğinde araştırmalar hız kazanıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Van'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER TABLOSU

Vatandaşların "Bugün deprem oldu mu, dün nerede deprem oldu?" sorularının cevabı Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan verilerde yer alıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem bilgilerini düzenli olarak yayınlıyor. Bölgesel araştırmalarla hazırlanan bu veriler, en son 500 depreme kadar liste halinde vatandaşlara sunuluyor. 28 Ağustos 2025 tarihli güncel depremler listesi haberimizde bulunuyor.

AFAD SON DEPREMLER TABLOSU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi, Türkiye'de meydana gelen depremleri anlık olarak paylaşıyor. AFAD tarafından açıklanan verilere göre 28 Ağustos 2025 günü yaşanan depremler listelendi. Kurum, son dakika deprem gelişmelerini düzenli şekilde kamuoyuna aktarmayı sürdürüyor.