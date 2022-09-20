Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, vatandaş tarafından araştırılan isimlerin başında yer almakta. 2022 yılından beri Tarım ve Orman Bakanlığı'nda görev yapan Kirişçi seçim hakkında yaptığı konuşma ile dikkatleri çekti. Peki, Vahit Kirişçi ne dedi? Vahit Kirişçi kimdir? Vahit Kirişçi kaç yaşında, nereli?

Seçim hakkında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi vatandaşın dikkatini çekti. Vahit Kirişçi'nin seçim hakkında söylediklerini merakla araştıran vatandaşlar arama motorunda Vahit Kirişçi ne dedi? Sorusunu araştırdı. Peki, Vahit Kirişçi ne dedi? Vahit Kirişçi kimdir? Vahit Kirişçi kaç yaşında, nereli?

VAHİT KİRİŞÇİ NE DEDİ?

Vahit Kirişçi, seçim hakkında şu sözleri söyledi; "Her yıl bu ülkenin nüfusuna 700 bin kardeşimiz, evladımız ekleniyor. Biz iktidara geldiğimizde 65 milyondu, bugün 85 milyon nüfusumuz var, 20 milyon... Hollanda'nın 17 milyon nüfusu var. Arada bir efelenen, hadsizlik yapan Yunanistan'ın 8,5-9 milyon nüfusu var. Avrupa'nın başkenti Belçika'nın 9,5 milyon nüfusu var. Siz şimdi bu nüfusun iki katından fazlasını kendi iktidarınız dönenimde mevcut nüfusunuza eklemlemişsiniz. Bu nüfus artış hızımız bizi mutlu ediyor. Bir nüfusumuz olacak, iki nüfuzumuz olacak. Güçlü olacağız." Sözlerinin ardından şunları ekledi;

Tarihin yüklediği misyondan hiçbirimiz kaçamayız. Nedir bu misyon? Bütün mazlum milletlerin bize ihtiyacı var, bütün insanlığın ihtiyacı var. Çünkü biz yaratılanı Yaradan'dan ötürü severiz. Bizde din, dil, ırk, mezhep, köken, etnik ve orjin gibi böyle bir derdimiz yok. Aliya İzzetbegoviç, Allah gani gani rahmet eylesin, orada katliamların olmaması için ne kadar mücadele ettiğini hepimiz biliyoruz. Şimdi benzer mücadeleyi Cumhurbaşkanımız veriyor. Savaş olsun istemiyoruz. Biz barış olsun, insanlar huzur içerisinde yaşasın istiyoruz."

Seçim ile ilgili kritik bir aşamadan geçtiğimiz dile getiren Bakan Kirişçi, ""Seçimlerin hepsi kritikti, bunların hepsi önemliydi ama bu seçim çok daha önemli. Hepimiz öbür dünyaya gideceğiz. O tarafa gittiğimizde soracaklar. İnsanlık adına bu memleketin, milletin değil, tüm mazlum milletlerin selameti adına atmanız gereken hangi adımı attınız? Hamdolsun bunun verilecek cevabı var. Gönül koyduğunuz, kızdığınız, darıldığınız milletvekili olabilir, il başkanı olabilir, il yöneticisi olabilir, belediye başkanı olabilir, belediye meclis üyesi olabilir ama biz bunlardan arınıp, kendimiz için değil bütün mazlum milletler için, evet 'Tayyip Erdoğan'ın kendi istikbali değil, milletin istikbali başta olmak üzere mazlum milletlerin istikbali ve onların istiklalidir' diyeceğiz. Bunun için de çok çalışacağız." Dedi. Konuşmasına ise şu sözlerle noktayı koydu; "Biz sizlerin hizmetkarıyız. Bu kritik eşiği de Allah'ın izniyle aşacağız. Yani o masanın altı, üstü, etrafı falan bunların hiçbirinin kıymetiharbiyesi yok. Bu millet, erdemiyle, irfanıyla, ferasetiyle ve basiretiyle Allah'ın izniyle gerekeni yapar ama biz bir olduğumuzu, diri olduğumuzu, beraber olduğumuzu, kardeş olduğumuzu bir kez daha göstermek durumundayız."

VAHİT KİRİŞÇİ KİMDİR?

Vahit Kirişci (d. 4 Aralık 1960, Kahramanmaraş, Türkiye), Türk siyasetçidir. 4 Mart 2022 tarihinden beri Tarım ve Orman Bakanlığı görevini yürütmektedir. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde tamamladı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak çalıştı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak ders verdi. 1995'te doçent, 2001'de profesör oldu. 16'sı yabancı dilde olmak üzere, toplam 55 adet makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev üstlendi. 22. ve 23. Dönem Adana Milletvekillidir. 22. Dönem'de Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği ve Başkanvekilliği, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı yaptı. 23. Dönem'de aynı komisyonun Başkanlığına yeniden seçildi. 4 Mart 2022 tarihinde Bekir Pakdemirli'nin istifa etmesi üzerine Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı olarak atanmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.