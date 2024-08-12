Uzayda mahsur kalan astronotlar son durum! Uzayda mahsur kalan astronotlara ne oldu? Rus astronotlar dünyaya dönebilecekler mi, ölen oldu mu? NASA açıklama yaptı mı? Astronotlar neden uzayda mahsur kaldı? 8 gün sürmesi beklenen 'Mürettebat Uçuş Testi' görevi için uzaya gönderilen 2 astronotun son durumu, nasıl hayatta kaldıkları okurlar tarafından araştırılıyor. İşte uzayda mahsur kalan astronotlar ile ilgili son gelişmeler…

UZAYDA MAHSUR KALAN ASTRONOTLAR SON DURUM!

Haziranda başlayan ve sadece 8 gün sürmesi beklenen 'Mürettebat Uçuş Testi' görevi, astronotların uzayda mahsur kalması nedeniyle 2025 yılına kadar uzamış olacak. NASA astronotları Butch Wilmore ve Sunita Williams, Boeing'in kalite kontrol süreçlerindeki eksiklikler nedeniyle ISS'de mahsur kaldılar.

NEDEN UZAYDA MAHSUR KALDILAR?

İki aydır uzayda kapsülün içinde mahsur kalan 61 yaşındaki Butch Wilmore ve 58 yaşındaki Sunita Williams'ın itici güç sistemindeki sızıntıdan kaynaklı dönemedikleri düşünülüyor.

UZAYDA MAHSUR KALAN ASTRONOTLAR DÖNEBİLECEK Mİ?

NASA yetkilerinin yaptıkları açıklamada net bir karar yer almazken, ilerleyen süreçte ilerleyecekleri yol için NASA'nın ticari mürettebat programının yöneticisi Steve Stich "İlk seçeneğimiz Butch ve Sunita'yı Starliner ile döndürmek ama başka olasılıkları da düşünerek gerekli planlamayı yaptık. Bu seçeneklerden biri de iki astronotu eylül ayında yapılması planlanan uzay misyonuna dahil etmek, böylece onlarla birlikte Şubat 2025'te Dünya'ya dönmelerini sağlamak. Eylül ayındaki misyon, uzay istasyonuna Space X Crew Dragon aracıyla gidecek. Normalde dört mürettebat taşıması planlanan araçta gerekirse iki koltuk boş bırakılacak.Eğer bu plan hayata geçerse Wilmore ve Williams ISS'te sekiz gün yerine sekiz ay kalmış olacak.

Starliner aracı da dünyaya insansız bir şekilde, bilgisayar kontrolünde dönecek" dedi.

NASA'nın uzay operasyonları direktörü Ken Bowersox bu senaryonun gerçekleşme olasılığının "son birkaç haftada olanlar ışında biraz daha arttığını" söyledi.