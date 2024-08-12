Üye Girişi
Haberler

Uzayda mahsur kalan astronotlar son durum! Uzayda mahsur kalan astronotlara ne oldu?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzayda mahsur kalan astronotlara ne oldu? Uzayda mahsur kalan astronotlar son durumları ne? 8 günlüğüne gidip 60 günden fazladır uzayda kalan iki Rus astronotun son durumu gündemde merak ediliyor. Peki uzayda mahsur kalan astronotlar dünyaya dönebilecekler mi, ölen oldu mu? Rus astronotların ölüm tehlikesi var mı? NASA açıklama yaptı mı? NASA son açıklama!

Uzayda mahsur kalan astronotlar son durum! Uzayda mahsur kalan astronotlara ne oldu? Rus astronotlar dünyaya dönebilecekler mi, ölen oldu mu? NASA açıklama yaptı mı? Astronotlar neden uzayda mahsur kaldı? 8 gün sürmesi beklenen 'Mürettebat Uçuş Testi' görevi için uzaya gönderilen 2 astronotun son durumu, nasıl hayatta kaldıkları okurlar tarafından araştırılıyor. İşte uzayda mahsur kalan astronotlar ile ilgili son gelişmeler…

UZAYDA MAHSUR KALAN ASTRONOTLAR SON DURUM!

Haziranda başlayan ve sadece 8 gün sürmesi beklenen 'Mürettebat Uçuş Testi' görevi, astronotların uzayda mahsur kalması nedeniyle 2025 yılına kadar uzamış olacak. NASA astronotları Butch Wilmore ve Sunita Williams, Boeing'in kalite kontrol süreçlerindeki eksiklikler nedeniyle ISS'de mahsur kaldılar.

NEDEN UZAYDA MAHSUR KALDILAR?

İki aydır uzayda kapsülün içinde mahsur kalan 61 yaşındaki Butch Wilmore ve 58 yaşındaki Sunita Williams'ın itici güç sistemindeki sızıntıdan kaynaklı dönemedikleri düşünülüyor.

Uzayda mahsur kalan astronotlar son durum! Uzayda mahsur kalan astronotlara ne oldu?

UZAYDA MAHSUR KALAN ASTRONOTLAR DÖNEBİLECEK Mİ?

NASA yetkilerinin yaptıkları açıklamada net bir karar yer almazken, ilerleyen süreçte ilerleyecekleri yol için NASA'nın ticari mürettebat programının yöneticisi Steve Stich "İlk seçeneğimiz Butch ve Sunita'yı Starliner ile döndürmek ama başka olasılıkları da düşünerek gerekli planlamayı yaptık. Bu seçeneklerden biri de iki astronotu eylül ayında yapılması planlanan uzay misyonuna dahil etmek, böylece onlarla birlikte Şubat 2025'te Dünya'ya dönmelerini sağlamak. Eylül ayındaki misyon, uzay istasyonuna Space X Crew Dragon aracıyla gidecek. Normalde dört mürettebat taşıması planlanan araçta gerekirse iki koltuk boş bırakılacak.Eğer bu plan hayata geçerse Wilmore ve Williams ISS'te sekiz gün yerine sekiz ay kalmış olacak.

Starliner aracı da dünyaya insansız bir şekilde, bilgisayar kontrolünde dönecek" dedi.

NASA'nın uzay operasyonları direktörü Ken Bowersox bu senaryonun gerçekleşme olasılığının "son birkaç haftada olanlar ışında biraz daha arttığını" söyledi.

Uzayda mahsur kalan astronotlar son durum! Uzayda mahsur kalan astronotlara ne oldu?

Betül Cirit
Betül Cirit
Haberler.com - Gündem

Spacex Dünya NASA NASA Gündem Teknoloji Dünya Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU 2024 Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Ç.Rizespor-Başakşehir maçı muhtemel ilk 11'ler! Rizespor-Başakşehir maçının ilk 11'i belli oldu mu? Kuşadası nerede? Kuşadası hangi illere yakın? Kuşadası'na nasıl gidilir? Rizespor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Rizespor-Başakşehir maçı şifresiz mi? Soğanlı-Bağcılar tramvay kapalı mı, iptal mi? Soğanlı-Bağcılar tramvay hattı ne zaman açılacak? Deadpool & Wolverine yaş sınırı ne? Deadpool & Wolverine +18 mi? Deadpool & Wolverine çocuklara uygun mu? Soğanlı- Bağcılar tramvay hattında ne oldu? Seferler durduruldu mu? M Lisa kimdir? Şarkıcı M Lisa kaç yaşında, nereli? M Lisa'nın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler... Az önce deprem mi oldu? 12 Ağustos en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Atina'da yangın! Yunanistan'daki yangın söndürüldü mü? 2024 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması son durum! Gökçe Akçelik kimdir, neden öldü? Gökçe Akçelik kaç yaşındaydı, ne kanseriydi? SASA hisse bölündü mü? Sasa Polyester alınır mı, nasıl alınır? YKS YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA: (sonuc.osym.gov.tr) Üniversite tercih açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 12 Ağustos altın fiyatları yükseldi mi? Lana Del Rey kimdir? Lana Del Rey kaç yaşında, nereli? İstanbul'da kentsel dönüşüm kampanyası: Hibeli/kredi konut ve iş yeri ödemesi, kira yardımı, başvuru şartları nedir? Uzayda mahsur kalan astronotlar son durum! Uzayda mahsur kalan astronotlara ne oldu? Kara büyü nedir? Kara büyü belirtileri nelerdir? Felak ve Nas suresi ile büyü bozulur mu? Yarısı Bizden Kampanyası 2024 başvuru şartları nedir, kimler başvurabilir? İstanbul Kentsel Dönüşüm kampanyası ne zaman başlıyor?
title