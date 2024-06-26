Uzay Yolcuları filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Uzay Yolcuları filmi ne zaman, nerede çekildi?

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UZAY YOLCULARI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Uzay Yolcuları, Morten Tyldum tarafından yönetilen ve senaryosu Jon Spaihts tarafından yazılan 2016 yılı ABD yapımı bilimkurgu-macera filmi. Başrollerinde Chris Pratt ve Jennifer Lawrence yer almaktadır. Film, Columbia Pictures tarafından dağıtılarak 21 Aralık 2016 tarihinde gösterime girdi, eleştirmenlerden karışık yorumlar aldı ve dünya çapında 303 milyon dolardan fazla hasılat elde etti.

Konu

Yıldız gemisi Avalon, derin uyku bölmelerinde 5.000 kolonist ve 258 mürettebatı taşıyan bir uyuyan gemidir ve 120 yıl sürecek bir yolculuk ile Dünya'dan Homestead II adlı bir koloni gezegenine seyahat etmektedir. Yolcular ve tüm mürettebat hibernasyon kapsüllerinde uyumaktadır. Yolculuğun otuzuncu yılında, bir asteroit kuşağından geçerken bir göktaşı çarpışması gemiye zarar verir (koruma kalkanlarına rağmen) ve bu, bir yolcu olan, makine mühendisi James "Jim" Preston'ın (Chris Pratt) uyanması gereken zamandan 90 yıl önce uyanacağı bir arıza ile sonuçlanır.

Bir yıllık bir yalnızlıktan sonra, yalnızca Arthur (Michael Sheen) adında bir android barmenle birlikte vakit geçiren Jim, umutsuzluğa kapılır ve bölmesinin içinde uyumakta olan, Aurora Lane (Jennifer Lawrence) adında güzel bir genç kadını fark edene kadar intiharı düşünür. Jim, Aurora'nın video dosyasını görüntüler ve ona aşık olur. Aurora'yı arkadaşlık için erken uyandırmanın ve böylece onun gelecekteki yaşamını çalmanın ahlakî etkisiyle mücadele ettikten sonra, Aurora'yı uyandırır ve onun derin uyku kapsülünün de arızalı olduğuna inanmasına izin verir. Jim, Arthur'dan, O, kendisine söyleyene kadar onu uyandırdığı sırrını saklamasını ister. Aurora, hayatını gemide yaşamak zorunda kaldığı için harap olur ve başarısız bir şekilde derin uyku durumuna yeniden girme yolları aramaktadır. İçinde bulunduğu duruma boyun eğen bir yazar ve gazeteci olan Aurora, deneyimi hakkında bir kitap yazmaya karar verir.

İlerleyen yıl boyunca Jim ve Aurora yavaş yavaş yakınlaşır ve sonunda birbirlerine aşık olurlar. Jim, Aurora'ya evlenme teklif etmek niyetindedir, ancak Arthur, Jim'in bir konuşmasında Aurora ile kendisi arasında "hiçbir sır olmadığını" söylediğini duyduktan sonra, yanlışlıkla bu gerçeği başka bir anda onunla paylaşır. Hayatını gemide geçirmek zorunda kaldığı için harap olan Aurora, Jim'in af dilemesini öfkeyle reddeder, ona fiziksel olarak da saldırır ve devamında onunla her türlü temastan kaçınır.



UZAY YOLCULARI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Gösterime giriş tarihi: 21 Aralık 2016 (ABD)

Yönetmeni : Morten Tyldum

Chris Pratt, Jim Preston, bir makine mühendisi.

Jennifer Lawrence, Aurora Lane, uzay yolculuğu hikâyesini anlatmak isteyen New York'tan bir yazar.

Michael Sheen, Arthur, Avalon'da bir android barmen.

Laurence Fishburne, Gus Mancuso, baş güverte subayı.

Julee Cerda ve Nazanin Boniadi hologram eğitmenleri

Andy García "Avalon" un komutanı Yüzbaşı Norris

Aurora Perrineau, Celeste, Aurora'nın en iyi arkadaşı