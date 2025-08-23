Uzak Şehir yeni sezon ne zaman? Uzak Şehir 2. sezon ne zaman başlıyor?

Uzak Şehir dizisinin yeni sezonuyla ilgili gelişmeler, izleyicilerin büyük ilgisini çekmeye devam ediyor. Hem sürükleyici senaryosu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken yapım, yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Uzak Şehir dizisinin yayın tarihi ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

UZAK ŞEHİR YENİ SEZONU NE ZAMAN?

Uzak Şehir dizisinin yeni sezonu, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Ağustos ayının sonlarına doğru sete çıkması beklenen dizi, yeni sezonuyla izleyicilerine yine sürükleyici bir hikaye sunmaya hazırlanıyor. Ancak, dizinin 2. sezonunun ne zaman başlayacağına dair resmi bir açıklama yapılmış değil. Yine de kulislerde dolaşan bilgilere göre, Uzak Şehir'in yeni bölümleri, Eylül ayının ilk haftalarında ekranlarda olacak.

UZAK ŞEHİR SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Kaya ve Nadim'in geçirdiği kaza, tüm karakterleri derinden sarsarken, Sadakat dizisinde yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Sadakat bir kez daha evlat acısı ile yüzleşirken, Demir, babasına yapılanların intikamını almak için Cihan'ın karşısına çıkar. İkili arasındaki düşmanlık, acı sözlerle zirveye ulaşırken, Demir'in kontrolünü kaybetmesi, işleri daha da karmaşıklaştırıyor. Diğer yandan, Nare ve Şahin'in arasındaki engeller kalktıkça, evlenme kararı alıyorlar, fakat bu mutluluk, Cihan'ı yeni bir tehditle karşı karşıya bırakıyor. Borhan'ın katilinin bulunmasının rahatlığıyla derin bir nefes alan Cihan, Alya'dan gelen bir haberle hayatının yeniden tehdit altında olduğunu fark ediyor. Durumu çözmeye çalışan Cihan, bu kez Mine'in beklenmedik hamlesiyle sarsılıyor. Olayların peşinden sürüklenen Alya, hem kendisi hem de oğlu için büyük bir karar almak zorunda kalıyor.

UZAK ŞEHİR NE ZAMAN SEZON FİNALİNE GİRDİ?

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, 21 Ağustos 2025 tarihinde sezon finali yaparak izleyicilerine kısa bir ara verdi. Final bölümü, hikayede önemli dönüm noktaları yaşanırken, izleyicilerini büyük bir merak içinde bıraktı. Karakterlerin yaşadığı zorlu süreçler, ailevi dramalar ve sürpriz gelişmelerle finalde gerilim tavan yaptı. Sezon finalinin ardından Uzak Şehir dizisinin hayranları, 2. sezon için geri sayımı başlatırken, yeni sezonun yayın tarihi ve senaryo gelişmeleri konusunda sabırsızlıkla beklemeye devam ediyor.