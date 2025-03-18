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UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM İZLE TEK PARÇA | KANAL D ekranı ile Uzak Şehir 18. bölüm izle full HD, kesintisiz (17 Mart 2025)

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM İZLE TEK PARÇA | KANAL D ekranı ile Uzak Şehir 18. bölüm izle full HD, kesintisiz (17 Mart 2025)
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Uzak Şehir izleyicileri, merakla bekledikleri yeni bölümden ilk sahneleri görmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Uzak Şehir dizisinin son bölümü yayınlandı mı? Uzak Şehir dizisinin 17. bölümünde ne oldu? İşte, Uzak Şehir dizisinin 18. bölüm izleme linki ve detaylar…

KANAL D'nin sevilen dizisi , Uzak Şehir 18. bölümünün yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler arasında büyük heyecan yaratan dizinin detayları ve 19. bölüm fragman bilgileri ise en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, Uzak Şehir dizisinin 17. bölümünde ne oldu? Uzak Şehir 18. bölüm tek parça izleme linki var mı? İşte, Uzak Şehir dizisinin 18. bölümüne ilişkin merak edilenler…

UZAK ŞEHİR 17. BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

10 Mart Pazartesi günü yayınlanan Uzak Şehir dizisinin 17. bölümünde, Alya ve Cihan'ın boşanma davası mahkemede ele alınıyor. Ancak Cihan'ın boşanma dilekçesini imzalaması Alya'nın sandığı kadar basit olmaz. Cihan'ın artan öfkesi karşısında Alya, çözüm bulmakta zorlanır. Boşanmayı kabul etmeyen Cihan'ı ikna etmek imkânsız hale gelirken, Alya umulmadık bir destek alır. Bu desteği öğrenen Cihan, mantıklı düşünmek yerine kıskançlığın etkisiyle hareket etmeye başlar.

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM İZLE TEK PARÇA | KANAL D ekranı ile Uzak Şehir 18. bölüm izle full HD, kesintisiz (17 Mart 2025)UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM İZLE TEK PARÇA

Diğer yandan Zerrin ve Kaya, Şahin'in haksız yere hapse girmesi nedeniyle vicdan azabı çekerler. Şahin'i kurtarabilecek tek kişi Demir'dir. Zerrin, Şahin'in özgürlüğüne kavuşması için Demir'le evlenmeyi kabul eder. Ancak Demir'in bilmediği önemli bir gerçek vardır. Bu şok edici gerçeği öğrendiğinde, Zerrin'le evlenerek Şahin'i kurtaracak mıdır, yoksa bu yeni bilgi onu bambaşka bir mücadeleye mi sürükleyecektir?

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM İZLE TEK PARÇA | KANAL D ekranı ile Uzak Şehir 18. bölüm izle full HD, kesintisiz (17 Mart 2025)UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM

Alya'nın boşanma isteğiyle verdiği mücadele ve Cihan'ın buna karşı direnişi, ikisini de geri dönüşü olmayan bir noktaya sürükler.

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Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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