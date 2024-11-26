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Uzak Şehir Kendi Rekorunu Kırdı! Rakipler Artık Çok Uzak

Uzak Şehir Kendi Rekorunu Kırdı! Rakipler Artık Çok Uzak
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KORKARIM UZAK ŞEHİR'DEN! CİHAN'DAN ALYA'YA ŞOK TEKLİF: EVLEN BENİMLE?

Kanal D'nin yeni dizisi Uzak Şehir, son bölümüyle bir kez daha tüm Türkiye'yi ekrana kilitledi. Televizyon kanalları arasında sezonun en yüksek dizi reytingini alan Uzak Şehir, kendi rekorunu da kırarak rakiplerine "uzak" ara fark attı. Kanada'da hayatını kaybeden Boran'ın, ölmeden önce kardeşi Cihan için çektiği vasiyet videosunun Ahmet Kaya'nın "Korkarım" şarkısı eşliğinde yer verilmesi ise izleyenleri göz yaşına boğdu.

ALYA'NIN ÇIRPINIŞLARI

Çekimleri Mardin Midyat'ta devam eden Kanal D'nin AyNA Yapım imzalı dizisi Uzak Şehir'in üçüncü bölümü, Sadakat 'in (Gonca Cilasun) Alya'ya (Sinem Ünsal) yaptığı "evlilik şartı" ile başladı. Duydukları karşısında şoke olan Alya, hırsını Cihan'dan (Ozan Akbaba) aldı. Cihan'ın "Ben bu hatayı bir kere daha yapmayacağım, seninle evlenmeyeceğim." demesi, Alya'nın içini rahatlatsa da konakta kalmasına yetmedi. Alya, eline tutuşturulan valiz ve gözyaşları ile konaktan ayrılmak zorunda kaldı. Şükriye Tutkun'un "Kumru" parçası eşliğinde ekrana gelen bu sahnelerde izleyici Alya'ya ağladı.

Uzak Şehir Kendi Rekorunu Kırdı! Rakipler Artık Çok Uzak

BORAN'IN MİRASI

Alya ve Deniz Cihan'ın hayatını tehlikeye attığı gerekçesiyle Albora'ların her yerde aradığı İzzet (Ozan Ayhan) kaçarken yakayı ele verdi. İzzet'in "Bende size ait bir şey var." sözleri karşısında kalakalan Cihan, Boran'ın emanetinin peşine düştü.

BORAN'IN VASİYETİ: "ALYA ALBORA!"

İzzet'ten aldığı flaş diskin içinde Boran'ın ölmeden önce çektiği video ile karşılaşan Cihan, kardeşinin son görüntülerini göz yaşları ile izledi. Ahmet Kaya'nın "Korkarım" şarkısı eşliğinde ekrana gelen bu sahnede Boran'ın eşi Alya ve oğlu Deniz'i kardeşi Cihan'a emanet ettiği ortaya çıktı. Annesi Sadakat 'in teklifini reddeden Cihan, Boran'ın vasiyeti karşısında Alya ile evlenmeye karar verdi.

EVLENME TEKLİFİ

Bölümün finalinde Sadakat'in ihbarı ile göz altına alınan Alya'ya bir darbe de Cihan'dan geldi. Alya'nın aleyhine ifade veren Cihan, başlarda kafaları karıştırsa da işin aslı sonradan ortaya çıktı. Kardeşi Boran'ın vasiyetini yerine getirmek isteyen Cihan, Alya'ya evlenme teklifi etti. Teklifi kabul ettiği taktirde ifadesini değiştireceğini söyleyen Cihan'a Alya'nın ne cevap vereceği ise büyük merak konusu oldu.

Uzak Şehir Kendi Rekorunu Kırdı! Rakipler Artık Çok Uzak

'UZAK ŞEHİR' SEZONUN REKORUNU KIRDI

Uzak Şehir, yayınlanan son bölümüyle sezonun rekoruna imza attı. Her sahnesi heyecanla izlenen dizi TOTAL izleyici grubunda 10,14 reyting yüzde 23,47 izlenme payı ile sezonun en yüksek dizi reytingini aldı. 20+ABC1'de 8,91 reyting ve yüzde 20,00 izlenme payı alan Uzak Şehir pazartesi akşamına bir kez daha damga vurdu.

GÜÇLÜ KADRO

Senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız'ın oturduğu projenin oyuncu kadrosunda ise Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi önemli isimler yer alıyor.

Uzak Şehir her pazartesi yeni bölümleri ile Kanal D'de ekrana gelmeye devam edecek.

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