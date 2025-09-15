Uzak Şehir bu akşam yayınlanacak mı? Uzak Şehir yeni sezon ne zaman başlayacak?

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı sorusuyla yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada ve dizi platformlarında izleyiciler, "Uzak Şehir bu akşam var mı?", "Yeni sezon ne zaman başlayacak?" gibi sorulara yanıt arıyor. Yayın akışında yer alıp almadığı merak edilen yapımın yeni bölümleriyle ne zaman izleyiciyle buluşacağı ise büyük bir merak konusu. Uzak Şehir ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

UZAK ŞEHİR YENİ SEZONU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Uzak Şehir, Mardin'in mistik atmosferinde çekilen ve görsel dünyasıyla olduğu kadar güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla da dikkat çeken bir yapım. AyNa Yapım imzası taşıyan dizi, ilk sezonuyla izleyiciden tam not almış, farklı kültürleri ve derin insan hikâyelerini ekrana taşıyarak büyük beğeni toplamıştı.

Yeni sezonda da heyecanın dozunu artırması beklenen Uzak Şehir, sürpriz gelişmeler, yeni karakterler ve sarsıcı olay örgüsüyle kaldığı yerden devam edecek. Dizinin yapım ekibi, izleyiciyi şaşırtacak pek çok gelişmenin yaşanacağını ve hikâyenin daha da derinleşeceğini belirtiyor.

Kanal D ekranlarında 15 Eylül'de yeni bölümüyle yeniden seyirciyle buluşacak olan Uzak Şehir, yeni sezonda da izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Mardin'in büyüleyici atmosferinde geçen bu etkileyici hikâye, hem görsel anlamda zenginliği hem de dramatik yapısıyla yeni sezonda da adından söz ettirecek gibi görünüyor.

UZAK ŞEHİR'İN KONUSU NEDİR?

Uzak Şehir, Alya Albora'nın Kanada'dan başlayıp Mardin'e uzanan çarpıcı yolculuğuyla izleyiciyi içine çeken bir dram hikâyesi sunuyor. Alya, eşinin ani ölümüyle sarsılmış bir halde, cenazesini çocuklarıyla birlikte memleketi Mardin'e getirir. Bu topraklara yabancı olan Alya için asıl yüzleşme, eşinin ölümünden sonra başlar.

Mardin'de onu bekleyen sadece yas değil, aynı zamanda kocasının gizemli geçmişi ve güçlü ailesidir. Kayınvalidesi tarafından zor bir seçimle karşı karşıya bırakılan Alya, ya eşiyle aynı adı taşıyan kayınbiraderi Cihan ile evlenecek ya da her şeyi geride bırakıp gidecektir. Zorunluluktan doğan bu evlilik zamanla ikili arasında derin, karmaşık ama bir o kadar da gerçek bir bağa dönüşür.

Alya'nın iç dünyasında süren çatışmalar, Cihan'ın geçmişiyle olan hesaplaşması ve bu iki ruhun giderek birbirine yaklaşması, Uzak Şehir'i klasik bir aşk hikâyesinin çok ötesine taşıyor. Gelenekle modernlik, geçmişle gelecek, kayıpla yeniden doğuş arasında kurulan bu hikâye, izleyiciyi her bölümde daha da içine çekiyor.

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI

Ozan Akbaba – Cihan Albora

Sinem Ünsal – Alya Albora

Gonca Cilasun – Sadakat Albora

Kuzey Gezer – Deniz Cihan Albora

Müfit Kayacan – Ecmel Albora

Alper Çankaya – Şahin Albora

Ferit Kaya – Demir Baybars

Sahra Şaş – Nare Albora Bulut

Atakan Özkaya – Kaya Albora

Dilin Döğer – Zerrin Albora

Nazmi Kırık – Nadim Baybars

İlkay Kayku – Fidan Albora

UZAK ŞEHİR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Uzak Şehir, izleyicileri her hafta Pazartesi akşamı ekranlara kilitliyor. Dizinin yeni bölümleri, haftanın ilk gününde Kanal D'de izleyicisiyle buluşuyor. Böylece haftanın yoğun temposu içinde, izleyiciler sürükleyici hikâyeyi kaçırmadan takip etme fırsatı yakalıyor.