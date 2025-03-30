Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisi, her bölümüyle gündem yaratmaya devam ediyor. Yayınlanan Uzak Şehir 20. bölüm fragmanı, Alya ve Cihan karakterleri etrafında şekillenen duygusal sahneleriyle dikkat çekiyor. Uzak Şehir 20. bölüm fragmanı, diziye dair ipuçlarıyla merakı artırıyor. Peki, Uzak Şehir 20. bölüm fragmanı nereden izlenir? Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

UZAK ŞEHİR 20. BÖLÜM FRAGMANI NEREDEN İZLENİR?

Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü, 7 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Dizinin bu haftaki bölümünde Alya'nın ailesiyle yaşadığı gerilimler ve Cihan'la olan ilişkisi izleyiciye duygusal anlar yaşatacak. Uzak Şehir 20. bölüm fragmanında yer alan sahneler, bu gelişmeleri gözler önüne seriyor.

Uzak Şehir 20. bölüm

UZAK ŞEHİR 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uzak Şehir 20. bölüm fragmanı yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Fragmanda Alya'nın annesiyle yüzleşmesi ve Cihan'ın bu süreçte gösterdiği destek dikkat çekiyor. Uzak Şehir 20. bölüm fragmanı, karakterler arası ilişkilerin daha da derinleşeceğini gösteriyor.

Uzak Şehir 20. bölüm

UZAK ŞEHİR 20. BÖLÜM FRAGMANI