Uzak Şehir 2. sezon ne zaman, saat kaçta? 15 Eylül Kanal D yayın akışı!

Uzak Şehir bu akşam var mı? Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Uzak Şehir, yeni sezonu ile dikkatleri üzerine topluyor. Sezon finalindeki kritik gelişmelerin ardından dizinin ilk bölümü büyük merak uyandırıyor.

UZAK ŞEHİR BUGÜN VAR MI?

Uzak Şehir dizisi yeni sezonu ile bu akşam ekranlarda yerini alıyor. Geçtiğimiz sezon finalinde Kaya ve Nadim'in geçirdiği kaza sahnesi, izleyicilerde derin bir merak uyandırmıştı. Yeni bölümde kaza sonrası karakterlerin akıbeti belli olurken, Cihan ve Alya'nın aşklarına sahip çıkma kararı yeni gelişmelerin fitilini ateşliyor.

Sadakat, Alya'nın Kanada'ya gitmemesini büyük bir sorun olarak görürken, oğluyla arasındaki gerilim artıyor. Öte yandan Mine, Alya'ya karşı beslediği öfke ve intikam arzusu ile yeni hamleler yapmaya hazırlanıyor. Ancak bu hamlelerin, onun da hesap edemeyeceği sonuçlar doğuracağı dikkat çekiyor.

15 Eylül Kanal D yayın akışı şu şekildedir:

14:00 Gelinim Mutfakta

16:30 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir (Yeni Sezon)

00:15 Arka Sokaklar

UZAK ŞEHİR 2. SEZON NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Uzak Şehir dizisinin ikinci sezon ilk bölümü bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dizinin geçen sezon finalinde yaşanan kazanın ardından karakterlerin kaderi netleşecek ve yeni gelişmeler peş peşe ekranlara taşınacak. Özellikle Cihan ve Alya'nın aşklarına rağmen karşılarına çıkan engeller, dizinin yeni bölümünde öne çıkan sahneler arasında yer alıyor.

Cihan'ın annesi Sadakat ile karşı karşıya gelişi, aile içinde büyük çatışmaların yaşanmasına neden olacak. Mine'nin Alya'ya karşı kurduğu plan ise hem kendi hayatını hem de konaktaki dengeleri sarsacak bir noktaya taşınıyor. İzleyiciler, bu akşam yayınlanacak bölümde yeni sezonun ilk adımlarına tanıklık edecek.

BU AKŞAM UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM VAR MI?

Uzak Şehir'in yeni sezonunun ilk bölümü bu akşam yayınlanıyor. Dizide Kaya ve Nadim'in kazadan sonraki durumu açıklığa kavuşurken, Cihan ve Alya'nın birlikte kalma kararı aile içindeki tüm dengeleri değiştirmeye başlayacak. Sadakat'in bu ilişkiye karşı çıkışı, yeni bölüme damga vuracak gelişmelerden biri olarak öne çıkıyor.

Alya'ya yönelen Mine ise, intikam planlarını uygulamaya koyuyor. Ancak Alya'ya zarar vermek için attığı adımlar, kendi hayatını da beklemediği bir noktaya sürükleyecek. Yeni bölümde izleyicileri hem aşkın hem de büyük hesaplaşmaların ön plana çıktığı sahneler bekliyor.