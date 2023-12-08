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Ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş "Ramsay Hunt" sendromuna yakalandı! İşitme ve denge sorunu yaşıyor

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Bir süredir ortalarda görünmeyen İlyas Yalçıntaş yakalandığı hastalığı açıkladı. 2 ay boyunca muayeneden geçen Yalçıntaş'ın "Ramsay Hunt" sendromuna yakalandığı ortaya çıktı. Hastalığı hakkında bilgi veren başarılı şarkıcı, işitme ve denge problemleri yaşadığını dile getirdi.

Türk pop müziğinin sevilen ismi İlyas Yalçıntaş, "Ramsay Hunt" sendromuna yakalandığını açıkladı. 2 aydır hastane hastane dolaştığını dile getiren ünlü şarkıcı hastalığının tedavisi olduğunu öğrenince çok mutlu olduğunu dile getirdi.

HAYRANLARINI KORKUTTU

Romantik şarkılarıyla gönüllerde taht kuran İlyas Yalçıntaş bir süredir ortalarda görünmüyordu. Sosyal medyada da çok aktif olmayan başarılı şarkıcı, son paylaşımıyla hayranlarını korkuttu.

Ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş 'Ramsay Hunt' sendromuna yakalandı! İşitme ve denge sorunu yaşıyor

HASTA OLDUĞUNU AÇIKLADI

Sosyal medya hesabından mücadele ettiği hastalığı açıklayan Yalçıntaş hayranlarına bu konuda bilgi verdi. "Ramsay Hunt" sendromuna yakalanan ünlü şarkıcı tedaviye başlayacağını duyurarak şunları söyledi; "Yaklaşık 2 aydır bir dizi hastane ve doktor muayenesi sonucu "Ramsay Hunt" sendromuna yakalandığım ortaya çıkmıştır. Bu sıkıntılı süreci nihayet atlatmanın ve rahatsızlığımın tedavisinin olmasını bilmenin mutluluğu içerisindeyim. Herkese sağlıklı günler diliyorum, sevgiler.

Ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş 'Ramsay Hunt' sendromuna yakalandı! İşitme ve denge sorunu yaşıyor

"İŞİTME VE DENGE SİNİRİNİ TAHRİB EDİYOR"

Arkadaşlar bu sendrom "herpes" adlı bir virüsün orta kulağımı enfekte etmesi ile denge ve işitme siniri üzerinde tahribat yaratması ile ortaya çıkıyor. Son 6 aydan beri şu şekilde semptomlar yaşamaktayım, Sağ kulağımda sürekli çınlama ve karıncalanma hissi yüzümün sağ tarafında uyuşukluk ve şişkinlik, üst damağımda kabarcık, yürürken denge problemleri, hafif sendeleme gibi şikayetler. Damar yolu ile verilecek ilaçlar ile tedavisi mümkün haftaya salı günü başlayacağız tedaviye. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim sevgiler."

Ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş 'Ramsay Hunt' sendromuna yakalandı! İşitme ve denge sorunu yaşıyor

RAMSAY HUNT SENDROMU NEDİR?

Tıbbi olarak herpes zoster oticus olarak bilinen ramsay hunt sendromu, suçiçeği ve zona hastalığına da neden olan varicella zoster virüsünün kulak çevresi, yüz veya ağızda döküntüye ve yüz felcine neden olduğu bir hastalıktır. Bu hastalık 1907 yılında tanımlanmış olup, adını James Ramsay Hunt isimli Nöroloji uzmanından almıştır.

Çocukken geçirilen suçiçeğine neden olan virüs (Varicella- zoster virüsü) sinirlerde yıllarca hareketsiz şekilde kalabilir. Uykuda olan bu virüsün yeniden etkinleşmesi sonucunda zona hastalığı ortaya çıkar. Bu virüsün yüz sinirlerine yayılması sonucunda Ramsay Hunt Sendromu meydana gelir.

Ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş 'Ramsay Hunt' sendromuna yakalandı! İşitme ve denge sorunu yaşıyor

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
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