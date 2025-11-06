Haberler

Banu Alkan kardeşini gözyaşlarıyla uğurladı: Pırlantamı kaybettim

Banu Alkan kardeşini gözyaşlarıyla uğurladı: Pırlantamı kaybettim Haber Videosunu İzle
Banu Alkan kardeşini gözyaşlarıyla uğurladı: Pırlantamı kaybettim
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Banu Alkan, trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşi Osman Alkan'ı Balıkesir Edremit'te son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurladı. Cenazede duygusal anlar yaşanırken, Alkan "Pırlantamı kaybettim, meleğimi kaybettim" sözleriyle acısını dile getirdi. Kardeşini iki gün önce gördüğünü belirten sanatçı, "Hiç yakışmadı bu ölüm" diyerek büyük üzüntü yaşadı.

  • Banu Alkan'ın kardeşi Osman Alkan, Balıkesir'in Edremit ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
  • Osman Alkan'ın cenazesi Altınoluk Köy Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Altınoluk köyü mezarlığına defnedildi.
  • Banu Alkan, kardeşi Osman Alkan'ı 'pırlantam' ve 'meleğim' olarak nitelendirdi.

Ünlü sanatçı Banu Alkan, trafik kazasında yaşamını yitiren kardeşi Osman Alkan'ı son yolculuğuna gözyaşları ile uğurladı.

Ünlü Sanatçı Banu Alkan, Kardeşi Osman Alkan'ı Son Yolculuğuna Uğurladı

Osman Alkan (65), Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi'nde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Alkan için Altınoluk Köy Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Osman Alkan'ın ablası ünlü sanatçı Banu Alkan ile aile yakınları ve sevenleri katıldı. Defin sırasında duygusal anlar yaşanırken, Banu Alkan'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Ünlü Sanatçı Banu Alkan, Kardeşi Osman Alkan'ı Son Yolculuğuna Uğurladı

Kardeşini kaybeden Banu Alkan, "Pırlantamdı benim. Pırlantamı kaybettim, meleğimi kaybettim. Dünyada en büyük koruyucumu kaybettim. En büyük bana sevgisini veren, benim için hayat boyu yanımda olan bir rüya. Evlatları var üç tane, Kerem, Melis. Canım benim" dedi.

Ünlü Sanatçı Banu Alkan, Kardeşi Osman Alkan'ı Son Yolculuğuna Uğurladı

Banu Alkan, kardeşiyle en son iki gün önce görüştüğünü ifade ederek, "İki gün önce 'Ablacığım gel, gel'. 'Söz veriyorum, geliyorum' dedim. Hem özledim hem Altınoluk'ta bir sürü işlerimiz var evle ilgili, dekarasyonla ilgili. Geldim ama böyle geldim. Hiç beklemediğimiz, gencecik bir insan. Çok erken oldu, hiç yakışmadı bu ölüm, hiç yakışmadı ona" diye konuştu.

Ünlü Sanatçı Banu Alkan, Kardeşi Osman Alkan'ı Son Yolculuğuna Uğurladı

Osman Alkan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Altınoluk köyü mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Çarpıntı' dizisinde şok ayrılık! Mihriban Er'den isyan etti

'Çarpıntı' dizisinde şok ayrılık! Ünlü oyuncu isyan etti
Barışmak için gitti, evlendiğini öğrenince kabusu yaşattı! Yardım çığlıkları mahalleyi inletti

Barışmak için gitti, evlendiğini öğrenince kabusu yaşattı
Kadın WC tabelası gitti, yerine gelen bir hayli ilginç

Kadın WC tabelası gitti, yerine gelen bir hayli ilginç
Alkollü sürücüden polise: Ehliyetimi alma, kemerden ceza yaz

Alkollü sürücüden polislere akıllara ziyan teklif: Ehliyetimi alma...
'Çarpıntı' dizisinde şok ayrılık! Mihriban Er'den isyan etti

'Çarpıntı' dizisinde şok ayrılık! Ünlü oyuncu isyan etti
Bodrum'da susuzluğu protesto etmek amacıyla meydanda duş aldı

En sonunda canına tak etti, herkesin içinde duş aldı
Dişlerini beyazlatmak için yaptığı akılalmaz!

Dişlerini beyazlatmak için yaptığı akılalmaz!
Kocaeli Müftülüğü'nden dikkat çeken '10 Kasım' kararı

O şehrimizde müftülükten dikkat çeken "10 Kasım" kararı!
Ajax-Galatasaray maçına gitmek isteyen İrem Derici'yi sinirden çılgına döndüren olay

Dev heyecana saatler kala aldığı haberle sinirden küplere bindi
Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yine kaybetti

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü maçına çıktı! İşte sonuç
Sosyal medyayı yaktı geçti! Mali'nin eşinden cesur 'havuz keyfi'

Sosyal medyayı yaktı geçti! Mali'nin eşinden cesur 'havuz keyfi'
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum canlı yayında tacize uğradı

Devlet başkanı canlı yayında tacize uğradı! Sessizce yaklaşıp...
Yüksel Yıldırım: Galatasaray bırakırsa hemen transfer ederim

Yüksel Yıldırım: Galatasaray bırakırsa hemen transfer ederim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.