Ünlü isimlerin uğrak mekanı, 'Evsiz Mehmet'e kaldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran "ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması" kapsamında mühürlenen Bebek Otel, sessizliğe büründü. Aralarında otelin sahibi Muzaffer Yıldırım'ın da bulunduğu çok sayıda ismin tutuklandığı soruşturma sonrası, İstanbul'un en değerli semtlerinden biri olan Bebek'teki lüks otelde adeta hayat durdu.

UYUŞTURUCU VE KUMAR PARTİLERİ İDDİASI

Soruşturma kapsamında, Bebek Otel'in bazı bölümlerinin "uyuşturucu ve kumar partileri" için kullanıldığı iddia edilmişti. Mahkeme kararıyla mühürlenen otelin kaçak bölümleri ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. Kısa bir süre öncesine kadar önünde uzun kuyrukların oluştuğu otelde, bugün derin bir sessizlik hakim...

SOSYETEDEN 'EVSİZ MEHMET'E

Sabah'ın haberine göre; bir dönem İstanbul sosyetesinin buluşma noktası olan Bebek Otel'in önünde artık yalnızca "Evsiz Mehmet" lakabıyla bilinen Mehmet Hanifi bulunuyor. Hanifi, otelin önünde yaşamaya başladığını ve kimsenin kendisine müdahale etmediğini dile getiriyor.

"OTEL KAPALI, KİMSE DOKUNMUYOR"

Yaşadıklarını anlatan Mehmet Hanifi, "Eskiden Taksim civarındaydım. Bebek Otel'in kapatılması üzerine oradan buraya taşındım. Burası Taksim'e göre daha sakin. Otel kapalı olduğu için kimse bana dokunmuyor" sözleriyle bölgedeki değişimi özetliyor.