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Üniversiteye kayıt olurken hangi belgeler gerekir? 2024-2025 Üniversite kayıtları için istenilen evraklar!

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Üniversiteye kayıt olurken hangi belgeler gerekir? Üniversiteye kayıt süreci, birçok öğrenci için karmaşık ve stresli olabilir. İşlemleri kolaylaştırmak ve sorunsuz bir kayıt süreci sağlamak için öğrencilerin hangi belgelere ihtiyaç duyduklarını bilmeleri gerekmektedir. 2024-2025 akademik yılı için üniversite kayıt sürecinde istenen belgelerin listesi yayınlandı. Peki, üniversite kayıt için istenilen evraklar nedir?

2024-2025 üniversite kayıt için istenilen evraklar öğrenciler tarafından merak ediliyor. Adaylar, "Üniversite kayıtları için okula gitmeye gerek var mı?" sorusunu sık sık araştırıyor. YKS yerleştirme sonuçları açıklanmasının ardından üniversiteye kayıt olurken hangi belgeler gerekir sorusuna yanıt aranıyor. Üniversite kaydı için neler gerekli? Detaylar haberimizdedir...

ÜNİVERSİTEYE KAYIT OLURKEN HANGİ BELGELER GEREKİR?

Üniversite kabul şartları değişiklik gösterebilse de, genellikle her okulun talep ettiği belirli evraklar bulunmaktadır. Kurumun özel belgeleri dışında, aşağıdaki evrakların temin edilmesi önemlidir:

  • YKS yerleştirme belgesinin çıktısı
  • Mezun olduğunuz ortaöğretim kurumundan alınan mezuniyete dair resmi belge veya diploma
  • Vesikalık fotoğraf (genellikle 12 adet istenir)
  • Üniversite harcının ödendiğine dair banka dekontu veya makbuzu
  • Üniversite tarafından belirtilen diğer belgelerin aslı veya okul onaylı suretleri

Üniversiteye kayıt olurken hangi belgeler gerekir? 2024-2025 üniversite kayıt için istenilen evraklar!

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?

YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek. Genel yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Üniversiteye kayıt olurken hangi belgeler gerekir? 2024-2025 Üniversite kayıtları için istenilen evraklar!

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

a) Adayların mezun oldukları ortaöğretim kurumundan aldıkları diplomanın aslı veya onaylı örneği, ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi sunmaları gerekmektedir.

b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde, öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi durumunda, aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırılmaması halinde, ortaöğretim diplomasının aslı olmadan kayıt yapılacak ve önceki yükseköğretim kurumundan bilgi teyidi alınacaktır.

c) Aday ek puan ile yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösteren resmi belge sunulmalıdır. (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda, 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf teslim edilmelidir.

d) Katkı payı veya öğretim ücretinin ödendiğini gösteren belge sunulmalıdır.

e) Üniversiteler tarafından kayıttan önce ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretlerinin temin edilmesi gerekmektedir. YKS ile yükseköğretim programına yerleşen adayların askerlik durumları, üniversiteler tarafından https://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi ve burs detayları için ise üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekmektedir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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