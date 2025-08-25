Ağustos ayının son günlerine yaklaşılırken, milyonlarca üniversite öğrencisi ve yeni kayıt yaptıracak adaylar, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihini merakla sorgulamaya başladı ve üniversitelerin açılış tarihleriyle ilgili resmi duyuruları yakından takip ediyor. Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2025 Üniversitelerin açılış tarihleri!

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

2025-2026 Akademik Takvimine göre üniversitelerin eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihleri, her üniversiteye ve hatta aynı üniversite bünyesindeki farklı fakültelere göre değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle, öğrencilerin kayıtlı oldukları ya da kayıt yaptıracakları fakültenin akademik takvimini dikkatle incelemeleri büyük önem taşıyor. Üniversiteler, kendi belirledikleri takvimlere göre derslerin başlangıç tarihini duyururken, bazı fakültelerde programların açılış tarihleri farklılık gösterebiliyor. Bu durum, hem öğrencilerin ders planlamalarını yaparken hem de eğitim sürecini organize ederken göz önünde bulundurulması gereken önemli bir detay olarak öne çıkıyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

ÖSYM ve YÖK'ün duyurularına göre, üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu tarihler arasında adayların, kazandıkları üniversitelerin öğrenci işleri müdürlüklerine giderek gerekli evrakları teslim etmeleri ve kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Bunun yanı sıra, e-Devlet üzerinden elektronik kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler için sistem 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında erişime açılacak. Elektronik kayıt işlemini tamamlayan adayların, genellikle üniversiteye fiziksel olarak belge sunmaları gerekmez. Ancak özel yetenek sınavı gibi ek değerlendirme gerektiren bazı bölümlerde yüz yüze belge teslimi talep edilebileceği unutulmamalıdır.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN KAPANIYOR?

Üniversitelerde 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ne zaman sona erecek sorusu, öğrenciler tarafından merak ediliyor. Akademik takvimlere göre, güz dönemi genellikle Ocak ayı ortasında sona ererken, bahar dönemi ise Haziran ayı sonunda tamamlanıyor. Ancak kapanış tarihleri üniversiteden üniversiteye ve fakülteden fakülteye farklılık gösterebiliyor. Öğrencilerin dönem sonu sınavları, mezuniyet işlemleri ve yaz tatili planları için kendi üniversitelerinin resmi akademik takvimlerini takip etmeleri öneriliyor. Üniversitelerin kapanış tarihleriyle ilgili kesin bilgiler, ilgili üniversitelerin öğrenci işleri ve resmi web siteleri üzerinden duyuruluyor.