Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ösym'nin yayımladığı sınav takvimine göre, 2025 yılı YKS sonuçları 22 Temmuz'da açıklandı. Ardından başlayan tercih dönemi ise 30 Temmuz – 11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Peki, Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçmiş yılların tercih ve yerleştirme takvimleri incelendiğinde, ÖSYM genellikle tercih süresinin bitiminden 5 ila 10 gün sonra yerleştirme sonuçlarını duyuruyor. Bu yıl da benzer bir takvimin uygulanması bekleniyor. Dolayısıyla, 2025 yılı üniversite tercih sonuçları için tahmini açıklanma tarihi 18 ile 23 Ağustos arasında öngörülüyor.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2025 yılında yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 21–22 Haziran tarihlerinde tamamlandı ve sınav sonuçları 22 Temmuz Salı günü adaylarla paylaşıldı. Bu açıklamanın ardından ÖSYM, üniversite tercihlerinin alınacağı tarih aralığını 30 Temmuz – 11 Ağustos olarak belirledi. Bu sürenin dolmasıyla beraber üniversite tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş resmen başladı.

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Adaylar sonuçları, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi ( https://ais.osym.gov.tr ) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecekler. Yerleştirme sonuçlarında adayların hangi üniversite ve bölüme yerleştiği, kontenjan durumları ve puan bilgileri detaylı olarak yer alacak.