Üniversite öğrencisinden kenti karıştıran sözler: Annem, belediye başkanı ile yasak aşk yaşıyor

Sakarya'da Kamu Denetçiliği Kurumu'nun işleyişini anlatmak ve idare ile vatandaş arasındaki uyuşmazlıkları yerinde incelemek amacıyla geniş katılımlı bir program düzenlendi. Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, denetçiler ve il protokolünün katıldığı toplantıda vatandaşların şikayet ve talepleri dinlendi.

"ANNEM İLE BAŞKAN AŞK YAŞIYOR" İDDİASI

Soru-cevap bölümünde söz alan 22 yaşındaki bir hukuk fakültesi öğrencisi, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu hakkında dikkat çeken iddialar ortaya attı. Annesinin belediye başkanıyla özel bir ilişki yaşadığını öne süren genç, "Annem belediyede çalışıyor ve ben bu yüzden yanlış bir şeye şahit oldum belediye başkanıyla ilgili. Bundan dolayı çok fazla tehdit aldım. Daha sonrasında bu konu yargıya taşınacağı zaman bana avukatımız aracılığıyla para teklif edildi. Ben bunu reddettiğimden dolayı 'şantaj' suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu belediye başkanı. Sonrasında bana 50 milyonluk bir manevi tazminat davası açmış kendisi. Kamu gücünün bu şekilde kullanılması ne kadar doğru? Ben bunu merak ediyorum. Bu 6 aylık bir yazışma. Bunu herkese benim kendi kendime yazdığımı söylüyormuş. Bu konuşmaların 22 yaşında bir kıza, bana yüklenmemesi gerekiyordu" ifadelerine yer verdi.

50 MİLYON TL'LİK TAZMİNAT DAVASI

İddiaların hedefindeki Mutlu Işıksu ise söz konusu açıklamaları "asılsız" ve "itibar suikastı" olarak nitelendirdi. Işıksu, hukuk öğrencisi hakkında 50 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtığını duyurdu.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu

"SAHTE HESAP" SAVUNMASI

Başkan Işıksu, sahte sosyal medya yazışmaları üzerinden kendisine şantaj yapıldığını savundu. Kendisinden 40 milyon lira talep edildiğini, aksi halde siyasi hayatının bitirilmekle tehdit edildiğini öne sürdü.