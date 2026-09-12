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UNESCO Edebiyat Şehri Kahramanmaraş’ta “Edebiyattan Nakışa” sergisi

UNESCO Edebiyat Şehri Kahramanmaraş’ta “Edebiyattan Nakışa” sergisi
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hidayet Bağcı tarafından hazırlanan "Edebiyattan Nakışa" solo sergisi, UNESCO Edebiyat Şehri Kahramanmaraş'ta sanatseverlerle buluştu.

Edebiyat, kültür ve tekstil sanatını aynı anlatı zemininde buluşturan sergi, 16 farklı istasyondan oluşan özgün kurgusuyla Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor.

Edebî eserlerin sözcüklerle kurduğu dünyanın nakış ve tekstil sanatının görsel ve dokunsal diliyle yeniden yorumlandığı sergide, farklı kitapların kapak görselleri ve içeriklerinden hareketle hazırlanan özgün çalışmalar yer aldı.

Sergide kitapların görsel ve düşünsel dünyası, nakışın ifade olanaklarıyla yeniden ele alınarak tekstil yüzeylerine aktarıldı. Böylece edebî eserler, yalnızca okunan metinler olmaktan çıkarılarak görsel ve dokunsal bir sanat deneyimine dönüştürüldü.

Her biri farklı bir anlatıyı temsil eden 16 istasyonda; kelimeden ipliğe, hikâyeden kumaşa ve düşünceden desene uzanan çalışmalar izleyiciye sunuldu. Eserlerde ev, pencere, soba, çocuk, kuş, anne sesi, hafıza, zaman ve bekleyiş gibi temalar nakışın diliyle yeniden yorumlandı.

Dr. Öğr. Üyesi Hidayet Bağcı, serginin edebî metinlerin tekstil malzemeleriyle görsel anlatıya dönüşme süreçlerini ele aldığını belirterek, nakışın yalnızca bir süsleme tekniği değil, aynı zamanda bir ifade biçimi olarak çağdaş sanat bağlamındaki dönüşümüne de odaklandığını ifade etti.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
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