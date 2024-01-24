Umut sözleri: Umut ile ilgili sözler, Umut dolu sözler nelerdir? Umutla ilgili sözler! En umut verici sözler!

Umudunu kaybeden her şeyini kaybeder... Bu yüzden sürekli umutlu olmalıyız. Umudumuzu hiçbir zaman kaybetmemeliyiz. Sizler için en umut verici sözler nelerdir onları paylaşacağız. Yazımızdaki umut sözlerini, umut dolu sözleri sevdiğiniz insanlara gönderebilir ve onların da hayata karşı umutlu olmasını sağlayabilirsiniz. Umut sözleri, umut dolu sözler, umutla ilgili sözleri, umut ile ilgili sözleri nelerdir?

UMUT SÖZLERİ

- Gülüşüne kurşun sıksalar da, unutma ki umuda kurşun işlemez.

- Düşen umutları hangi el kaldırır yerden? Umudunuz el olup gitmişken!

- "Hastalar için hayat oldukça, umut da vardır." (Cicero)

- "Umutla yaşayan, müzik olmadan da dans eder." (George Herbert)

- Çaba göstermeden umut etmek bir hata olabilir, fakat umut etmeden çaba göstermeye çalışmak da insanın kendisine söylediği en berbat yalan olacaktır.

- Bir kişi parasını yitirebilir, bu durumda hiçbir şeyini yitirmemiş demektir. Bir kişi sağlığını yitirebilir, bu durumda ömrünün yarısını yitirmiş demektir. Bir kişi umudunu yitirebilir, bu durumda bütün her şeyini yitirmiş demektir.

- "En geveze kuş ümittir. Kalbimizde hiç susmaz. "(Cenap Şehabettin)

- "Hayat dardır, doğru, ama umut da geniş." (Goethe)

- "Ne bir gemi, ne de hayat, tek umuda bağlanmamalıdır." (Epiktetos)

- Her şeyin yok olduğu anda bile ümit vardır.

- Ne olursa olsun umudunu yitirme sen. Bu hayatta her güzel şeyin bitişi vardır ama onun başlamasına da umut neden olur.

- Umut küçük çocukların hevesi gibidir. Bir gelir, bir kaybolur!

- Hiç ümit etmemiş olan, ümitsizliğe düşmez." (Bernard Shaw)

- Korkun seni mahkum eder. Umudun seni özgür bırakır.

- Her birimiz hayatımızda olmasını istediğimiz şeye umut ederiz. İster çocuk olalım, ister genç, ister yaşlı. O istediğimiz hayatı her daim içimizde bir umutla bekleriz.

- Her gün umut ediyorum belki bir gün beni seversin diye. Ama artık umudun da sonuna geldik sevgilim, buraya kadarmış.

- Güneşi söndürebilirsiniz, umutlarım gittiler.

UMUT İLE İLGİLİ SÖZLER

- Umudun bir rengi olsaydı, mavi olurdu deniz gibi… Sonsuz olurdu gökyüzü gibi!

- Bütün dünya vazgeç dediğinde, umut fısıldar; bir kere daha dene.

- "Parayı kaybeden çok kaybeder, arkadaş kaybeden daha da çok kaybeder, inancını kaybeden her şeyini kaybeder." (Eleanor Roosevelt)

- Ertelenmiş umutlar perişan eder insanı. (Elif Şafak)

- İnsana yapılacak en büyük kötülük; onu bir umudun içine hapsetmektir.

- Tüm dünya vazgeç dediğinde umut fısıldar; bir kez daha dene.

- Hepiniz, umudunuz kadar genç, yeisiniz kadar ihtiyarsınız. (Samuel Ullman)

- Ümit, hayat boyunca sürer ve ölümle sona erer. (Bernard Shaw)

- Umutsuzluğa gerek yok. Bulutlar her zaman gelir, gider. Ama gökyüzü her zaman bakidir.

- Bir umudu olmalı insanın, ilk bahar güneşi gibi.

Umut sözleri

- Bir yerde yaşam varsa, orada umut da vardır. (M. T. Cicero)

- Umut, uyanık insanların rüyasıdır. (Aristoteles)

- Bir şeyden ümitsiz olan, ondan uzak olur. (Hz. Ömer )

- Umut yoksa girişim de yoktur. (Samuel Johnson)

- İnsanları canlandıran emeldir, öldüren yeistir. (Said Nursi)

- Perişan bir haldeyim fakat içimde kendimden bile sakladığım bir ümit vardı. Sabahattin Ali

UMUT DOLU SÖZLER

- Bir şeyden ümitsiz olan, ondan uzak olur. (Hz. Ömer R.A.)

- Allah bir kapıyı kaparsa bin kapıyı açar. (Hz. Muhammed (S.A.V.))

- En karanlık günlerde bile umut bulur, aydınlık günleri düşünürüm, ben evreni yargılamam. (Dalai Lama)

- Ya ümitsizsiniz ya da ümit sizsiniz.

- Umut, cesaretin yarısıdır. (Balzac)

- Bir insan parasını kaybetmişse, hiçbir şeyini kaybetmemiş demektir, sıhhatini kaybetmişse, hayatının yarısını kaybetmiş demektir, ümidini kaybetmişse, her şeyini kaybetmiş demektir. (Confucius)

- Yaşama umudu olmayan bir insanın hayattan beklentisi de yoktur.

- Ertelenmiş umutlar perişan eder insanı. (Elif Şafak)

- Mağlubiyete uğrayınca ümitsizliğe kapılma, her başarısızlıkta bir zafer arzusu yatar. (Germain Martin)

- Hiçbir şey ümit etmeyen adama ne mutlu; çünkü hiç hayal kırıklığına uğramaz. (Alexander Pope)

- Papatyaların yapraklarını yolmaya gerek yok, umutsuz bir aşk bizimkisi.

- Ben umut etmeyi, seni sevdiğim gün bıraktım.

- Denizin tam ortasında umutsuzca çırpınıp durmak gibi aşık olmak.

- Güçlük kolaylıkla beraberdir, kendine gel, ümidi bırakma! Akıllı insan bilir ki, ölümün arkasında bile daha güçlü bir hayat beklemektedir. (Mevlana)

- En korkulu anlarda bile ümidini kırma, unutma ki iliklerin en lezzetlisi en sert kemikte bulunur. (Şeyh Sadi)

- Umut tanelerini savurup atmayın. Gün gelip filizlenir ve meyve verir.

- Kazanmak istiyorsan, umudunu asla kaybetme.

UMUTLA İLGİLİ SÖZLER

- Umut tıpkı küçük bir çocuk gibidir. Bazen heveslenir, bazen küsüp oyunu bırakır.

- Umutsuzluk aşktan mahrum, hüzne mahkum eder.

- En kötü tutsaklık, gerçekleşmeyecek umutların içinde hapsolmaktır.

- Denizin kokusuna inan, umut mavidir…

- "Ümit, en bedbaht insanlardan bile ışığını esirgemez." (Victor von Schetfell)

- "Umut insanı uyandıran bir rüyadır." (Aristoteles)

- Umut belki de gelecek sayfadadır. Kapatma kitabı!

- Şafak sökmeye yakın her yer zifiri karanlık olur. Sonra gün doğar ve her şey umuda bürünür.

- "Akıllı ve uyanık olun; sizi ümitsizliğe götüren hadiseler, saadete de götürebilir. "(Delaunay)

- Ben umudumu; her sabah daha iyi olacak diye kalkıp her gece daha beter yatarken kaybettim.

- Umut etmek bize yakışır. Umulanı vermek O'na…

- Sen Allah'a güven! Hiç beklemediğin ancak çiçek açar umutlar.

- "Bir vaktin insanlarının bozulduğuna alâmet, o insanların korkudan çok ümit içinde olmalarıdır." (Ebu-l Fadl)

- "Ümidini kaybetmiş olanın, başka kaybedecek şeyi yoktur." (Boise)

EN UMUT VERİCİ SÖZLER

- Biz umudumuzu sadece Allah'a bağlarız.

- Bütün olumsuzluklara karşı umut yaşamın bir parçasıdır.

- Umudunuzu her zaman koruyun. Dünyadaki en güzel duygu, olasılıkların sonsuz olduğunu bilmektir.

- Umutla yaşayan, müzik olmadan da dans eder. (George Herbert)

- Umut var mı? Allah var!

- Ümit gidince, yaşamak zevki de gider. (Emile Zola)

- Her yıldız bir umuttur ve en büyük yıldız bize en yakın olandır.

- Ümidini kaybetmiş olanın, başka kaybedecek şeyi yoktur.

- Yaşıyorsak hala umut var demektir. (Seneca)

- Umut insanı uyandıran bir rüyadır.

- Kim bilir kaç kişi yastığa koyduğu yüreğini, 'yarın daha iyi bir gün olacak' umuduyla kendini avutuyor.

- Kimse kimsenin zamanını, umutlarını çalmasın!

- Hastalar için hayat oldukça, umut da vardır. (Cicero)

- Bazı anları yaşamaya korkuyorum nasıl desem sanki ya her şey o anda bitecek, ya da kaldığım yerden büyük umutlarla devam edeceğim.

- Umut olmadan, umulmayanı bulamayız. (Roger Garaudy)

- Her umut, içinden kumru yerine yılan çıkabilecek bir yumurtadır.

- Ümitsizlik, sersemlerin elde ettiği bir neticedir.