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Umut Akdoğan kimdir? Halk Tv konuğu Umut Akdoğan kaç yaşında, nereli? Umut Akdoğan biyografisi!

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Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan oldu. Halk Tv konuğu Umut Akdoğan kimdir ve Umut Akdoğan kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Umut Akdoğan kimdir? Umut Akdoğan kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Umut Akdoğan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Umut Akdoğan kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Umut Akdoğan kimdir? Umut Akdoğan kaç yaşında, nereli? Umut Akdoğan biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

UMUT AKDOĞAN KİMDİR?

Ankara doğumlu olan Akdoğan, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi'nde iki yıl okuyup hukuk fakültesine geçiş yaptı ve Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

CHP İlçe ve İl Gençlik Kollarında görev aldı. 2008 yılında Türkiye'nin ilk siyasal gönüllülük projesi olan "Genç Ankara Gönüllüleri" yapılanmasını kurdu. CHP Genel Merkez Gençlik Kollarında MYK Üyeliği, Genel Saymanlık, Genel Sekreterlik, Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. CHP Parti Okulunda Bölge Eğitim Koordinatörü olarak görev yaptı ve sandık güvenliği, siyasal iletişim ve parti programı eğitimleri verdi. 2011 yılında kurulan CHP Tüzük Komisyonunda görev aldı.

2012 yılında CHP 34. Olağan Kurultayı'nda, Parti Meclisine CHP tarihinin en genç üyesi olarak seçildi. 2020 yılında CHP 37. Olağan Kurultayı'nda bu göreve yeniden seçildi. Birçok üniversitede "Avukatlık Mesleğinde Kariyer Planlaması", "Başarılı Bir Hukuk Bürosu Yönetimi", "Bir Avukatın Akıl Defteri" gibi başlıklar adı altında kariyer planlaması konferansları verdi. Umut Akdoğan 28. dönemde CHP Ankara Milletvekili seçildi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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