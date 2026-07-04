Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Ahmet Hamdi Atalay atandı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyelikleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atama yapıldı.

Buna göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) üyeliğine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ile Ahmet Çağrı Çiçek atandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığına ise Ahmet Hamdi Atalay getirildi.

Ahmet Hamdi Atalay

AHMET HAMDİ ATALAY KİMDİR?

Ahmet Hamdi Atalay, 1963 yılında Trabzon'un Çaykara ilçesinde dünyaya geldi. Ortaöğrenimini Gökçeada Lisesi'nde tamamlayan Atalay, 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Mühendislik eğitiminin ardından özel sektörde teknoloji ve telekomünikasyon alanında görev almaya başladı.

Üniversite mezuniyetinin ardından Teletaş'ta Ar-Ge mühendisi olarak çalışan Ahmet Hamdi Atalay, daha sonra Netaş bünyesinde kalite mühendisi olarak görev yaptı. Şirkette farklı kademelerde sorumluluk üstlenen Atalay, Kalite Müdürü ve Kablosuz Sistemler Müdürü görevlerini yürüttü. Telekomünikasyon sektöründeki uzun yıllara dayanan tecrübesiyle dikkat çekti.

2004 yılında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Kurul Üyeliğine atanan Atalay, beş yıl boyunca kurumda görev yaptı. BTK'daki görevinin ardından Probil'de Genel Müdür olarak çalışan Atalay, aynı dönemde Netaş İcra Kurulu Üyeliği, Kron Teknoloji Yönetim Kurulu Üyeliği ve HAVELSAN Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de üstlendi.

2015 yılında HAVELSAN Genel Müdürü olarak göreve başlayan Ahmet Hamdi Atalay, Haziran 2020'ye kadar savunma sanayisinin önde gelen kuruluşlarından birini yönetti. Eylül 2024 itibarıyla ise TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü olarak göreve başladı. Atalay, bilişim, haberleşme ve dijital dönüşüm alanlarında yürütülen birçok projede aktif rol aldı.

Ahmet Hamdi Atalay, 2012 yılından bu yana Bilgi Güvenliği Derneği Başkanlığı görevini sürdürüyor. Bunun yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bilgisayar Yazılım Meclisi Üyeliği, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Ar-Ge Değerlendirme Kurulu Üyeliği, Eskrim Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve İnternet Geliştirme Kurulu üyeliği gibi çeşitli görevlerde bulundu.

Evli ve iki çocuk babası olan Ahmet Hamdi Atalay, İngilizce ve Almanca biliyor.

Kaynak: Haberler.com