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Üç Kız Kardeş YENİ BÖLÜM (67. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?

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KANAL D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş Salı günü 67. BÖLÜMÜYLE ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Üç Kız Kardeş yeni bölüm (67. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Araştırması yapıyor.

Üç Kız Kardeş Her Salı KANAL D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Üç Kız Kardeş 67. BÖLÜM 2. Fragmanı yayınlandı! Peki, Üç Kız Kardeş Yeni bölüm (67. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş Yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İşte detaylar…

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜM (67. BÖLÜM) NE ZAMAN, FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Sevilen dizi Üç Kız Kardeş her Salı KANAL D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizinin sevenleri fragmanı araştırılmaktadır. Üç Kız Kardeş bu akşam (19 Aralık) saat 20.00'de KANAL D ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölümün fragmanı ise dizinin Youtube kanalında yayınlandı. Yeni bölümün fragmanını izlemek için Youtube Üç Kız Kardeş Kanalını ziyaret edebilirsiniz.

Üç Kız Kardeş YENİ BÖLÜM (67. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLIYOR, BU AKŞAM VAR MI?

KANAL D'nin sevilen dizisi "Üç Kız Kardeş" her Salı akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Yeni bölümü merakla beklenen bu dizi sevenleri tarafından saat kaçta başlayacağı konusunda sorularla dolu. "Üç Kız Kardeş " bu akşam, 19 Aralık saat 20.00'de KANAL D ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Dizi tutkunları için kaçırılmayacak bir bölüm olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI KİMLER?

Üç Kardeş dizisinin oyuncuları arasında; Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Emre Kıvılcım, Mert Özcan, Ece Baliç yer alıyor.

Üç Kız Kardeş YENİ BÖLÜM (67. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NE?

Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş... Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır. Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan'ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş'ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin'se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
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