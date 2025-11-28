Haberler

Üç kardeşin zehirlendiği olayda fare zehri-siyanür iddiası

Güncelleme:
Muğla'da evde rahatsızlanan 18 yaşındaki Neslinur Topal yaşamını yitirdi. Neslinur'un 10 ve 12 yaşındaki iki kardeşi ise tedavi altında. Yetkililer, evde bulunan fare zehrinin ısı ile tepkime oluşturarak siyanür benzeri bir etki yarattığından şüpheleniyor.

  • Muğla'nın Seydikemer ilçesinde üç kardeş tavuk yemeği yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı ve 18 yaşındaki Neslinur Topal hayatını kaybetti.
  • Olayla ilgili ön değerlendirmede evde fare zehri bulunduğu ve ısıtma sistemiyle tepkime sonucu siyanür benzeri etki oluştuğu belirlendi.
  • Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve kesin zehirlenme sebebi tetkik ve analiz sonuçlarına bağlı olarak netleşecek.

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Ortaköy Mahallesi'ndeki evlerinde dün tavuk yemeği yedikten sonra rahatsızlanan Neslinur Topal (18) ve kardeşleri Furkan Topal (10) ile Ramazan Topal (12), zehirlenme şüphesiyle Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tedaviye alınan kardeşlerden durumu ağır olan Neslinur Topal, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Topal, doktorların tüm müdahalesine rağmen aynı gün hayatını kaybetti. Hastanedeki tedavileri süren diğer 2 kardeşin ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

"GÖZLE GÖRÜLÜR BİR BULGUYA VEYA DEĞİŞİME RASTLANMADI"

Neslinur Topal'ın otopsi işlemleri tamamlandı. İlk otopsi değerlendirmesinde; iç organlarda gözle görülür bir bulguya veya değişime rastlanmadığı belirtildi.

Topal'ın vücudundan alınan tüm örneklerin toksikolojik ve histolojik incelemeye gönderildiği, kesin sonucun kimya ihtisas raporunun ardından ortaya çıkacağı kaydedildi.

Yetkililer, şu an için zehirlenmeye ilişkin net bir tespitin bulunmadığını ifade etti.

MARKETTE İNCELEME BAŞLATILDI

Muğla Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Belediye, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri de evde çalışma yürüttü. Ayrıca ailenin tavuğu aldığı markette de belediye ve il tarım ekiplerince inceleme başlatıldığının bilgisine ulaşıldı.

FARE ZEHRİ İDDİASI

Olayın yaşandığı evde AFAD Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer ekipleri inceleme yaptı. Odalardaki gaz ölçümünün ardından ekipler numuneler aldı. Ekiplerin çalışmasına bilirkişi heyeti de eşlik etti.

Tarım, sağlık ekipleri, jandarma ve AFAD görevlilerinin yaptığı ön değerlendirmede, evde fare zehri bulunduğu, evin alttan ısıtma sistemine sahip olduğu ve bu koşulların fare zehri ile ısı arasında tepkime oluşarak siyanür benzeri bir etki yarattığının belirlendiği öğrenildi.

Ankara'dan gelecek AFAD ekibinin de evde teknik inceleme yapacağı öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Muğla Valiliği'nden olaya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Seydikemer Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin konuya ilişkin çok yönlü çalışmalarının devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, "Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmış olup zehirlenme sebebi yapılan tetkik, analiz ve adli tıp raporları sonucunda netleşecektir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
