2025 yılında Üç Aylar ne zaman başlayacak? Yeni Hicri yılın üçüncü ayı olan Rebiülevvel'in sona ermesiyle birlikte, üç aylar olarak bilinen Receb, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıç tarihi araştırılmaya başlandı. Müslümanlar, bu kutsal dönemlerin başlangıcını öğrenmek için tarihleri merak ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor. Üç aylar ne zaman başlayacak? Üç aylara kaç gün kaldı? Recep, Şaban, Ramazan başlangıç tarihi!

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üç Aylar, İslam takviminde önemli bir yere sahip olan Recep ayının başlamasıyla birlikte başlar. 2025 yılı için Recep ayının başlangıç tarihi büyük merak konusu. Önceki Hicri yıl içerisinde Recep ayı, 1 Ocak 2025 tarihinde başlamıştı. Ancak yeni Hicri yılın takvimine göre, 2025 yılında Recep ayı 21 Aralık Pazar günü başlayacak.

Bu tarih, İslam alemi için manevi açıdan çok değerli olan üç ayların başlangıcını işaret ediyor. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu kutsal dönem, ibadetlerin arttığı, dua ve tövbenin yoğunlaştığı bir zaman dilimidir. Müslümanlar, bu aylarda manevi hazırlıklarını yaparak Ramazan ayına ulaşmayı hedefler.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan ayı, 2025 yılında 18 Şubat Çarşamba günü başlayacak ve İslam alemi için büyük bir öneme sahip olan oruç ibadetinin başladığı bu kutsal ay, 19 Mart Perşembe günü sona erecek. Ramazan ayı boyunca müslümanlar gün doğumundan gün batımına kadar oruç tutarak sabır, nefis terbiyesi ve ibadetlerine yoğunlaşırlar.

2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ!

15 Ocak 2026 Miraç Kandili ( Hicri 1447 Recep - 26 )

2 Şubat 2026 Berat Kandili ( Hicri 1447 - Şaban 14 )

19 Şubat 2026 Ramazan Başlangıcı ( Hicri 1447 - 1 Ramazan)

16 Mart 2026 Kadir Gecesi ( Hicri 1447 - Ramazan 26)

19 Mart 2026 Ramazan Bayramı Arefe (Hicri 1447- 29 Ramazan )

20 Mart 2026 Ramazan Bayramı 1. Gün ( Hicri 1447 - 1 Şevval )

21 Mart 2026 Ramazan Bayramı 2. Gün ( Hicri 1447 - 2 Şevval )

22 Mart 2026 Ramazan Bayramı 3. Gün ( Hicri 1447 - 3 Şevval )

26 Mayıs 2026 Kurban Bayramı Arefe ( Hicri 1447 - 9 Zilhicce)

27 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 1.Gün ( Hicri 1447 - 10 Zilhicce )

28 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 2.Gün ( Hicri 1447 - 11 Zilhicce)

29 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 3.Gün ( Hicri 1447 - 12 Zilhicce )

30 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 4.Gün ( Hicri 1447 - 13 Zilhicce )

16 Haziran 2026 Hicri Yılbaşı ( Hicri 1448 - 1 Muharrem)

24 Ağustos 2026 Mevlid Kandili ( Hicri 1448 - 11 R.evvel )

10 Aralık 2026 Üç aylar Başlangıç ( Hicri 1448 - 1 Recep )

10 Aralık 2026 Regaip Kandili ( Hicri 1448 - 1 Recep )

ÜÇ AYLARIN DİNDEKİ YERİ

Halk arasında üç aylar diye bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), Receb ayı girdiğinde "Allah'ım! Receb ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Taberânî, el-Mu'cemü'l-evsat, 4/189 [3939]; Beyhakî, Şuabü'l-îmân, 5/348-349 [3534]). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (el-Bakara, 2/184-185). Receb ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamber'in (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nâfile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53 [1969-1973]; Müslim, Sıyâm, 173-179 [1156-1157]; Ebû Dâvûd, Savm, 54 [2428]; İbn Mâce, Sıyâm, 43 [1741]). Bu itibarla, Receb ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nâfile oruç tutabilir.