Üye Girişi
Haberler

TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? 23 Mart Cumartesi ATV, Kanal D, Star, Show, NOW'da neler var?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu akşam hangi diziler var ve TV yayın akışı araştırılıyor. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 23 Mart yayın akışı Bugün hangi diziler var? 23 Mart Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 23 Mart Cumartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

KANAL D

  • 06:45 Yabancı Damat
  • 08:30 Konuştukça
  • 09:45 Magazin D Cumartesi
  • 13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
  • 13:45 Arka Sokaklar
  • 16:00 İnci Taneleri
  • 18:30 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Üç Kız Kardeş
  • 00:15 Taş Kağıt Makas
  • 02:00 Yargı
  • 03:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
  • 05:45 Müzik Arası

SHOW TV

  • 08:15 Yerli Sinema Tarkan Viking Kanı
  • 10:00 Cumartesi Sürprizi
  • 13:00 Yerli Sinema Arabesk
  • 15:15 Sandık Kokusu
  • 18:25 Hafta Sonu Ana Haber
  • 20:00 Güldür Güldür Show
  • 23:45 Kızılcık Şerbeti
  • 02:45 Bahar
  • 05:30 Yeni Gelin

ATV

  • 06:20 Mevlid ve Süleyman Çelebi
  • 06:50 Kuruluş Osman
  • 07:30 ATV'de Hafta Sonu
  • 10:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
  • 13:00 Ateş Kuşları
  • 16:00 Kuruluş Osman
  • 18:50 ATV Ana Haber
  • 19:10 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
  • 20:00 Kardeşlerim
  • 00:20 Kim Milyoner Olmak İster
  • 01:20 Yerli Sinema Bölük
  • 02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

STAR TV

  • 08:30 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
  • 09:30 Özlem Denizmen İle Para Durumu
  • 10:30 Müge İle TV Dergisi
  • 11:30 Ayrıcalıklı Rotalar
  • 12:30 Yan Oda
  • 15:30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema
  • 18:15 Ana Haber
  • 19:00 Yan Oda
  • 20:00 Yan Oda
  • 01:45 Ömer
  • 04:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
  • 05:30 Sakla Beni

TRT 1

  • 06:30 Kül Masalı
  • 09:30 Kara Ağaç Destanı
  • 13:10 Mehmed: Fetihler Sultanı
  • 16:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
  • 18:15 Ramazan Sevinci
  • 19:30 Ana Haber
  • 20:00 Gönül Dağı
  • 00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
  • 01:50 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
  • 02:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
  • 03:50 Sahur Bereketi

TV8

  • 06:30 Tuzak
  • 07:45 Süper Bir Takım
  • 08:00 Türkiye'nin Doktorları
  • 09:00 Bir Yemek Olsan
  • 10:00 Gazete Magazin
  • 14:15 Cevap Ver Türkiye
  • 16:30 Çarkıfelek
  • 20:00 Survivor All Star 2024
  • 00:15 Survivor Ekstra
  • 01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular/Ramazan
  • 02:30 Gazete Magazin
  • 05:00 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular/Ramazan

NOW TV

  • 07:45 Kamera Arkası
  • 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
  • 11:45 Ekonomi Arası
  • 12:00 Memet Özer ile Mutfakta
  • 12:45 Korkma Ben Yanındayım
  • 14:45 Şahane Hayatım
  • 16:00 Kızıl Goncalar
  • 19:00 Now Ana Haber
  • 20:00 Korkma Ben Yanındayım
  • 23:15 Kirli Sepeti
  • 02:15 Yaz Şarkısı
  • 04:00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
  • 05:45 İnadına Aşk
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Televizyon Gündem Yaşam Kültür Sanat Haberler

Bakmadan Geçme

Gönül Dağı 132. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? 23 Mart Cumartesi ATV, Kanal D, Star, Show, NOW'da neler var? İSTANBUL İFTAR SAATİ (İMSAKİYE) - 23 Mart Akşam ezanı kaçta okunuyor, iftar saati kaçta? Ankara, İzmir, Bursa il il iftar saatleri! Kate Middleton ne kanseri, hastalığı nedir? Kate Middleton video mesajda ne dedi? Kate Middleton kimdir, kaç yaşında? Galler Prensesi Kate Middleton hasta mı, son durumu nedir? Kate Middleton hastalığı nedir, kanser mi? Kate Middleton sağlık durumu nasıl? Beşiktaş Emlakjet - Pınar Karşıyaka maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş Emlakjet - Pınar Karşıyaka maçı! 2024 Ramazan Bayramı hangi gün? Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2024 yılında Ramazan Bayramı tarihi! Kemalpaşa belediyesi hangi parti? Kemalpaşa belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2019 İstanbul Kemalpaşa yerel seçim sonuçları! Ek zam var mı? Ek zaman ne zaman, hangi tarihte gelecek? AK Partili Akbaşoğlu açıkladı! BURSASPOR - KIRKLARELİSPOR maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bursaspor - Kırklarelispor maçı nereden izlenir? Nazilli Bld. - Afyonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nazilli Bld. - Afyonspor maçı nereden izlenir? Yarın okullar tatil mi? 25 Mart okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrılıyor mu? Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Süper Kupa ne zaman oynanacak? Süper Kupa maçı ertelendi mi, ertelenecek mi? TFF'den Süper Kupa kararı!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title