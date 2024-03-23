TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? 23 Mart Cumartesi ATV, Kanal D, Star, Show, NOW'da neler var?
Bu akşam hangi diziler var ve TV yayın akışı araştırılıyor. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 23 Mart yayın akışı Bugün hangi diziler var? 23 Mart Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 23 Mart Cumartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
KANAL D
- 06:45 Yabancı Damat
- 08:30 Konuştukça
- 09:45 Magazin D Cumartesi
- 13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
- 13:45 Arka Sokaklar
- 16:00 İnci Taneleri
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Üç Kız Kardeş
- 00:15 Taş Kağıt Makas
- 02:00 Yargı
- 03:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
- 05:45 Müzik Arası
SHOW TV
- 08:15 Yerli Sinema Tarkan Viking Kanı
- 10:00 Cumartesi Sürprizi
- 13:00 Yerli Sinema Arabesk
- 15:15 Sandık Kokusu
- 18:25 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 23:45 Kızılcık Şerbeti
- 02:45 Bahar
- 05:30 Yeni Gelin
ATV
- 06:20 Mevlid ve Süleyman Çelebi
- 06:50 Kuruluş Osman
- 07:30 ATV'de Hafta Sonu
- 10:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
- 13:00 Ateş Kuşları
- 16:00 Kuruluş Osman
- 18:50 ATV Ana Haber
- 19:10 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
- 20:00 Kardeşlerim
- 00:20 Kim Milyoner Olmak İster
- 01:20 Yerli Sinema Bölük
- 02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
STAR TV
- 08:30 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
- 09:30 Özlem Denizmen İle Para Durumu
- 10:30 Müge İle TV Dergisi
- 11:30 Ayrıcalıklı Rotalar
- 12:30 Yan Oda
- 15:30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema
- 18:15 Ana Haber
- 19:00 Yan Oda
- 20:00 Yan Oda
- 01:45 Ömer
- 04:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
- 05:30 Sakla Beni
TRT 1
- 06:30 Kül Masalı
- 09:30 Kara Ağaç Destanı
- 13:10 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 16:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
- 18:15 Ramazan Sevinci
- 19:30 Ana Haber
- 20:00 Gönül Dağı
- 00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
- 01:50 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
- 02:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
- 03:50 Sahur Bereketi
TV8
- 06:30 Tuzak
- 07:45 Süper Bir Takım
- 08:00 Türkiye'nin Doktorları
- 09:00 Bir Yemek Olsan
- 10:00 Gazete Magazin
- 14:15 Cevap Ver Türkiye
- 16:30 Çarkıfelek
- 20:00 Survivor All Star 2024
- 00:15 Survivor Ekstra
- 01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular/Ramazan
- 02:30 Gazete Magazin
- 05:00 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular/Ramazan
NOW TV
- 07:45 Kamera Arkası
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:45 Ekonomi Arası
- 12:00 Memet Özer ile Mutfakta
- 12:45 Korkma Ben Yanındayım
- 14:45 Şahane Hayatım
- 16:00 Kızıl Goncalar
- 19:00 Now Ana Haber
- 20:00 Korkma Ben Yanındayım
- 23:15 Kirli Sepeti
- 02:15 Yaz Şarkısı
- 04:00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
- 05:45 İnadına Aşk