TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? 23 Mart Cumartesi ATV, Kanal D, Star, Show, NOW'da neler var?

Bu akşam hangi diziler var ve TV yayın akışı araştırılıyor. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 23 Mart yayın akışı Bugün hangi diziler var? 23 Mart Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 23 Mart Cumartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

KANAL D

06:45 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

D Cumartesi 13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:45 Arka Sokaklar

16:00 İnci Taneleri

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Taş Kağıt Makas

02:00 Yargı

03:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

05:45 Müzik Arası

SHOW TV

08:15 Yerli Sinema Tarkan Viking Kanı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Yerli Sinema Arabesk

15:15 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

02:45 Bahar

05:30 Yeni Gelin

ATV

06:20 Mevlid ve Süleyman Çelebi

06:50 Kuruluş Osman

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

13:00 Ateş Kuşları

16:00 Kuruluş Osman

18:50 ATV Ana Haber

19:10 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:00 Kardeşlerim

00:20 Kim Milyoner Olmak İster

01:20 Yerli Sinema Bölük

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

STAR TV

08:30 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:30 Özlem Denizmen İle Para Durumu

10:30 Müge İle TV Dergisi

11:30 Ayrıcalıklı Rotalar

12:30 Yan Oda

15:30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema

18:15 Ana Haber

19:00 Yan Oda

20:00 Yan Oda

01:45 Ömer

04:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

05:30 Sakla Beni

TRT 1

06:30 Kül Masalı

09:30 Kara Ağaç Destanı

13:10 Mehmed: Fetihler Sultanı

16:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

18:15 Ramazan Sevinci

19:30 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

02:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

03:50 Sahur Bereketi

TV8

06:30 Tuzak

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular/Ramazan

02:30 Gazete Magazin

05:00 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular/Ramazan

NOW TV