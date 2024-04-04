TV YAYIN AKIŞI | 4 Nisan 2024 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Hangi diziler var?

Televizyon izleyicileri 4 Nisan Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranıyor. Bu akşamki dizilerin yeni bölümleri merakla bekleniyor. TV YAYIN AKIŞI | 4 Nisan 2024 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Hangi diziler var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Ölümsüz (Yabancı Sinema)

02:00 Kızılcık Şerbeti

04:30 Adile Teyze

05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuruluş Osman

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

18:45 ATV Ana Haber

19:10 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:00 Aldatmak

00:20 Kardeşlerim

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

05:30 Mevlid ve Süleyman Çelebi

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:50 Baht Oyunu

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

00:15 Taş Kağıt Makas

01:45 Ben Hur Adına (Yabancı Sinema)

03:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

05:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Erkenci Kuş

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Sakla Beni

20:00 Sakla Beni

00:15 Yalı Çapkını

02:30 Aramızda Kalsın

03:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

05:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor 2024

11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/ Ramazan

02:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

04:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Ramazan

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:00 İstiklal Marşı ve Günün Programı

06:00 Benim Adım Melek

09:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Bir Sevdadır

16:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:10 Ramazan Sevinci

19:40 Ana Haber

20:10 İddiaların Aksine

20:20 Kül Masalı

23:50 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

00:50 Mehmed: Fetihler Sultanı

02:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

03:50 Sahur Bereketi

05:10 Kapanış

NOW TV YAYIN AKIŞI