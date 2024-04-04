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TV YAYIN AKIŞI | 4 Nisan 2024 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Hangi diziler var?

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Televizyon izleyicileri 4 Nisan Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranıyor. Bu akşamki dizilerin yeni bölümleri merakla bekleniyor. TV YAYIN AKIŞI | 4 Nisan 2024 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Hangi diziler var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Bu Sabah
  • 10:00 Güzel Günler
  • 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Güldür Güldür Show
  • 00:15 Ölümsüz (Yabancı Sinema)
  • 02:00 Kızılcık Şerbeti
  • 04:30 Adile Teyze
  • 05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

ATV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Kuruluş Osman
  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
  • 13:00 ATV Gün Ortası
  • 14:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 Esra Erol'da
  • 18:45 ATV Ana Haber
  • 19:10 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
  • 20:00 Aldatmak
  • 00:20 Kardeşlerim
  • 02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
  • 05:30 Mevlid ve Süleyman Çelebi

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 06:50 Baht Oyunu
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Camdaki Kız
  • 12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
  • 13:15 Gelinim Mutfakta
  • 16:00 Arka Sokaklar
  • 18:40 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 İnci Taneleri
  • 00:15 Taş Kağıt Makas
  • 01:45 Ben Hur Adına (Yabancı Sinema)
  • 03:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
  • 05:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Erkenci Kuş
  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
  • 16:15 Söz
  • 18:15 Star Haber
  • 19:00 Sakla Beni
  • 20:00 Sakla Beni
  • 00:15 Yalı Çapkını
  • 02:30 Aramızda Kalsın
  • 03:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
  • 05:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Dizi
  • 07:15 8'de Sağlık
  • 08:30 Aramızda Kalmasın
  • 11:15 Survivor 2024
  • 11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
  • 14:00 Survivor Ekstra
  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 Survivor All Star 2024
  • 00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/ Ramazan
  • 02:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 03:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
  • 04:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Ramazan

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 05:00 İstiklal Marşı ve Günün Programı
  • 06:00 Benim Adım Melek
  • 09:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
  • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
  • 13:10 Bir Sevdadır
  • 16:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
  • 18:10 Ramazan Sevinci
  • 19:40 Ana Haber
  • 20:10 İddiaların Aksine
  • 20:20 Kül Masalı
  • 23:50 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
  • 00:50 Mehmed: Fetihler Sultanı
  • 02:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
  • 03:50 Sahur Bereketi
  • 05:10 Kapanış

NOW TV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
  • 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
  • 12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri
  • 12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
  • 13:45 En Hamarat Benim
  • 16:30 Hudutsuz Sevda
  • 19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
  • 20:00 Hudutsuz Sevda
  • 00:15 Gaddar
  • 02:45 Kefaret
  • 04:00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
  • 05:15 Adım Farah
Kaynak: Haberler.com / Gündem

Kanal D Dizi Star Trt Atv NOW Tv8 Gündem Medya Yaşam Kültür Sanat Haberler

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