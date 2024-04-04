TV YAYIN AKIŞI | 4 Nisan 2024 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Hangi diziler var?
Televizyon izleyicileri 4 Nisan Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranıyor. Bu akşamki dizilerin yeni bölümleri merakla bekleniyor. TV YAYIN AKIŞI | 4 Nisan 2024 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Hangi diziler var?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Güzel Günler
- 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 00:15 Ölümsüz (Yabancı Sinema)
- 02:00 Kızılcık Şerbeti
- 04:30 Adile Teyze
- 05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
ATV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Kuruluş Osman
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 18:45 ATV Ana Haber
- 19:10 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
- 20:00 Aldatmak
- 00:20 Kardeşlerim
- 02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
- 05:30 Mevlid ve Süleyman Çelebi
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 06:50 Baht Oyunu
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Camdaki Kız
- 12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
- 13:15 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 İnci Taneleri
- 00:15 Taş Kağıt Makas
- 01:45 Ben Hur Adına (Yabancı Sinema)
- 03:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
- 05:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Erkenci Kuş
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
- 16:15 Söz
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Sakla Beni
- 20:00 Sakla Beni
- 00:15 Yalı Çapkını
- 02:30 Aramızda Kalsın
- 03:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
- 05:30 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:00 Dizi
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Aramızda Kalmasın
- 11:15 Survivor 2024
- 11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 14:00 Survivor Ekstra
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star 2024
- 00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/ Ramazan
- 02:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 04:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Ramazan
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 05:00 İstiklal Marşı ve Günün Programı
- 06:00 Benim Adım Melek
- 09:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:10 Bir Sevdadır
- 16:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
- 18:10 Ramazan Sevinci
- 19:40 Ana Haber
- 20:10 İddiaların Aksine
- 20:20 Kül Masalı
- 23:50 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
- 00:50 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 02:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
- 03:50 Sahur Bereketi
- 05:10 Kapanış
NOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
- 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri
- 12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
- 13:45 En Hamarat Benim
- 16:30 Hudutsuz Sevda
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
- 20:00 Hudutsuz Sevda
- 00:15 Gaddar
- 02:45 Kefaret
- 04:00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
- 05:15 Adım Farah