TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu mu?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin ( Tusaş ) Ankara Kahramankazan'daki tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında acı bilanço gün yüzüne çıktı. Yaşanan hain saldırıda 5 vatan evladı şehit oldu, 22 kişi ise yaralanarak hastanelerde tedavi altına alındı. Saldırının ardından güvenlik güçlerinin başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirilen 2 teröristin kimlikleri de kısa sürede belirlendi. Peki, TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

TUSAŞ'A SALDIRAN TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ VE ÖRGÜTLERİ BELLİ OLDU MU?

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Dün TUSAŞ'ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya ardından yaptığı ikinci açıklamada kadın teröristin de PKK'lı olduğunu duyurdu. Yerlikaya, "Hainin, PKK terör örgütü üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi. TUSAŞ'a saldıran her iki teröristin de PKK üyesi olduğu netleşti. Ülkemizin birlik ve beraberliğine, huzuruna kast eden hain terör örgütünü topraklarımızdan kazıyıp atmaya kararlıyız" dedi.