TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2025 SORGULAMA EKRANI: 2025 TUS 2. dönem tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları, binlerce doktor adayı tarafından merakla bekleniyordu. 2025 TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) tarafından açıklandı. TUS yerleştirme sonuçları ekranı haberimizde...

2025 TUS 2. DÖNEM TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Evet, 2025 TUS 2. dönem tercih sonuçları açıklandı. Ösym, resmi duyurusunu 10 Ekim 2025 tarihinde yayımladı. Adaylar, sonuçlara erişim için T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifrelerini kullanabiliyor.

Yerleştirme sonuçlarında adaylara, puan üstünlüğü ve tercih sırasına göre kontenjanlar dahilinde yerleşme hakkı verildi. Bu sonuçlar, hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde açılan kontenjanlar dikkate alınarak belirlendi. ÖSYM, ayrıca yerleştirme sonuçlarının ardından kontenjan doluluk oranlarını ve en düşük puanla yerleşen adayların puanlarını da açıklayacak.

TUS 2. DÖNEM TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, TUS 2. dönem tercih sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde, yani planlanan takvime uygun şekilde ilan edildi. Adayların uzun süredir beklediği bu duyuru, ÖSYM'nin sınav takviminde "Ekim 2025" dönemi için yer alıyordu.

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, adaylar artık hangi uzmanlık alanında eğitim alacaklarını öğrenmiş oldu. Bu aşamadan sonra, yerleşen adaylar için üniversitelerin belirleyeceği kayıt tarihleri ve gerekli belgeler süreci başlayacak.

TUS sonuçlarının zamanında açıklanması, özellikle 2025 yılı eğitim takvimi açısından önem taşıyor. Böylece uzmanlık eğitimi alacak adaylar, herhangi bir akademik kayıp yaşamadan sürece dahil olabilecek.

TUS 2. DÖNEM TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

TUS 2025 yerleştirme sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar, yalnızca ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden işlem yapabilirler. Sonuç sorgulama işlemi için şu adımlar izlenir:

https://sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapılır.

Açılan ekranda "Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2025-2 Dönem Yerleştirme Sonuçları" bağlantısı seçilir.

Adayın T.C. kimlik numarası ve aday şifresi girilir.

"Sonuçları Göster" butonuna tıklanarak yerleştirme sonucu görüntülenir.

Adayların dikkat etmesi gereken en önemli nokta, sonuç ekranında yalnızca yerleştirme bilgileri değil, aynı zamanda puan, başarı sırası ve kontenjan bilgilerine de ulaşılabileceğidir.

Ayrıca ÖSYM, sonuçların e-Devlet üzerinden erişime açılmayacağını, yalnızca kendi resmi platformu üzerinden görüntülenebileceğini hatırlattı. Bu nedenle adayların resmî kaynak dışındaki bağlantılara itibar etmemesi önemlidir.