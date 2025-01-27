Türkü Akbayram kimdir, kaç yaşında? Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram nereli?

Türkü Akbayram kimdir? Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram'ın hayatı ve müzik kariyeri birçok kişi tarafından araştırılıyor. Türkü Akbayram kimdir, kaç yaşında? Türkü Akbayram nereli? Detaylar haberimizdedir…

TÜRKÜ AKBAYRAM KİMDİR?

1986 doğumlu Türkü Akbayram, Ayten ve Edip Akbayram çiftinin kızıdır. Aslen Gaziantepli olan Türkü Akbayram, 2013 yılında Serdar Çınar ile İstanbul Kandilli'deki Adile Sultan Sarayı'nda gerçekleşen bir düğünle evlenmiştir. Düğününde nikâh şahitliğini, babası Edip Akbayram'ın çocukluk arkadaşı Eyüp Leblebici ve Antalyalı turizmci Ramazan Aslan yapmıştır.

2019 yılında çiftin Lavin adını verdikleri bir kızları dünyaya gelmiştir. 2018 yılında "Hiçbiri" isimli şarkısıyla müzik dünyasına adım atan Türkü Akbayram, medyada çok sık yer almamakla birlikte konser çalışmalarını sürdürmektedir.

Soyadıyla ilgili duyduğu gururu dile getiren Türkü Akbayram, Edip Akbayram'ın Türkiye'nin en önemli ve saygıdeğer isimlerinden biri olduğunu belirterek, "Beni 'Edip Akbayram'ın kızı' olarak tanıttıklarında büyük bir onur duyuyorum," ifadelerini kullanmıştır.